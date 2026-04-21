Citroën porta la magia del Giro D’Italia alla Milano Design Week 2026

In occasione della Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile, Maison Citroën si trasforma in uno spazio capace di raccontare molto più di un marchio automobilistico. Nel cuore di Milano, il flagship store accende i riflettori su un incontro naturale tra design, mobilità e sport, portando in città l’atmosfera unica del grande ciclismo italiano e anticipando l’emozione del Giro d’Italia, uno degli eventi più amati dal pubblico.

Maison Citroën alla Milano Design Week 2026 celebra il Giro d’Italia

L’idea non è soltanto quella di celebrare una partnership, ma di renderla concreta e visibile attraverso un’esperienza che coinvolge chi entra nello spazio. Citroën rafforza così il proprio ruolo di mobility partner del Giro d’Italia e lo fa in un modo coerente con l’identità di Maison Citroën: non solo showroom, ma luogo vivo, aperto alla città, pensato per creare connessioni tra persone, cultura urbana e innovazione.

Per tutta la settimana del design, gli ambienti si colorano di rosa, richiamando immediatamente il simbolo più iconico della corsa. Dalle vetrine agli interni, tutto è studiato per trasmettere il clima di attesa che precede il Giro: la passione, l’energia, il senso di partecipazione collettiva che da sempre accompagna questa manifestazione. Il risultato è uno spazio coinvolgente, capace di evocare ricordi, suggestioni e aspettative ancora prima che la gara abbia inizio.

A catturare subito lo sguardo è soprattutto una Ami in maglia rosa, protagonista assoluta dell’allestimento. La piccola elettrica di Citroën, agile e urbana, diventa qui un simbolo immediato dell’incontro tra il mondo della mobilità contemporanea e quello del ciclismo, con un linguaggio semplice ma fortemente evocativo. È una presenza che riesce a raccontare, con immediatezza, sia la vocazione accessibile del marchio sia il legame emotivo con un evento che attraversa territori, città e comunità.

L’esperienza si completa con un monitor che accompagna i visitatori dentro l’universo del grande ciclismo, attraverso immagini e contenuti dedicati al Giro d’Italia. Un elemento che aggiunge ritmo al percorso e rafforza il dialogo tra sport, territorio e mobilità sostenibile. Non si tratta quindi di una semplice installazione, ma di un racconto pensato per coinvolgere il pubblico e avvicinarlo a un immaginario fatto di strada, passione e condivisione.

Con questa iniziativa, Maison Citroën conferma la volontà di essere uno spazio capace di interpretare il presente e parlare alle persone in modo diretto. Design, città, sport e innovazione si intrecciano in un progetto che punta sull’esperienza e sul coinvolgimento, restituendo un’idea di mobilità vicina, concreta e contemporanea.

A sottolinearlo è Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia: “Il legame tra Citroën e il ciclismo nasce da valori comuni: prossimità alle persone, rispetto dei territori e visione di una mobilità sempre più accessibile e sostenibile”. E ancora: “Con Maison Citroën vogliamo portare l’atmosfera e l’emozione del Giro d’Italia nel cuore della città”. Parole che riassumono bene lo spirito dell’iniziativa: trasformare uno spazio espositivo in un luogo capace di emozionare e raccontare, in modo autentico, un pezzo importante dell’immaginario italiano.

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