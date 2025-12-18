Citroen: la ELO e le ultime novità al Salone di Bruxelles 2026

Il 2026 del mondo dell’auto si aprirà, in Europa, con il Salone di Bruxelles. Il 9 gennaio si apriranno i battenti di un appuntamento cresciuto di importanza e di interesse, dopo la scomparsa del Salone di Ginevra e con l’arrivo anche del premio Auto dell’Anno. Tra i marchi protagonisti nella nuova edizione ci sarà anche Citroen, con le ultime novità, a partire dalla ELO.

La concept ELO

Il modello in primo piano sarà, appunto, questa concept car, svelata la scorsa settimana e pronta a fare il suo debutto pubblico mondiale all’appuntamento in terra belga. Una monovolume compatta (4,10 metri) e 100% elettrica, con all’interno una serie di soluzioni inedite e funzionali. Può accogliere fino a sei persone e l’abitacolo può essere trasformato in un ambiente abitativo, sia per il lavoro che per il tempo libero, fino a trasformarsi in un letto per due persone.

Il modello standard ha quattro posti, con il sedile del conducente in posizione centrale, offrendo ottima visibilità con un parabrezza a 180° ed un’interfaccia moderna, mentre i passeggeri posteriori hanno ampio spazio. Il sedile del conducente può essere ruotato per conversare o lavorare con un supporto dedicato. Se necessario, si possono aggiungere due posti supplementari per trasportare sei persone, ma può diventare una home cinema oppure una fonte di alimentazione.

Gli altri modelli esposti

La casa del Double Chevron propone anche altri modelli al Salone di Bruxelles 2026. A partire dalla nuova C5 Aircross, con novità dal punto di vista estetico ed il nuovo grande touchscreen Waterfall all’interno dell’abitacolo. La gamma è completamente elettrificata: l’Hybrid 140 CV, la plug-in 195 CV e l’elettrica con due declinazioni di potenza, con prezzi da 28.900 euro.

La Citroen Ami ha cambiato la mobilità urbana, come pioniera delle micro car, cinque anni fa ed ora prosegue ad essere un modello molto venduto. A Bruxelles sarà esposta nella versione Dark Side, con la sua livrea Black Night ed elementi grafici bianchi. Infine, sarà anche celebrato l’ingresso nel campionato di Formula E, a partire dalla stagione 2026, iniziata lo scorso 6 dicembre.

