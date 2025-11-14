Cupra Leon 2026: VZ e VZ TCR per portare lo spirito della pista in strada

Cupra ha sempre messo la sportività nel suo DNA ed è anche questo uno dei motivi del successo del marchio spagnolo. Ora presenta due nuove versioni, basate entrambe sulla Leon, per portare lo spirito della pista anche su strada: si tratta della VZ e della VZ TCR. Saranno entrambe edizioni limitate ed arriveranno nelle concessionarie rispettivamente ad inizio e fine 2026.

La Cupra Leon VZ

La prima a presentarsi al pubblico sarà la Leon VZ, attesa nel primo trimestre dell’anno prossimo. Prodotta in soli 1.500 esemplari, è caratterizzata da dettagli esclusivi di design, come i quattro terminali di scarico in color rame. A trazione anteriore, questa versione speciale è spinta da un motore 2.0 turbo benzina da 325 cavalli e 420 Nm di coppia, con cambio DSG.

La Cupra Leon VZ TCR

Sarà solo l’antipasto per l’arrivo della versione ancora più cattiva della Leon. Spinta dallo stesso motore della sorella, con prestazioni al top: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi, mentre la velocità massima non verrà limitata elettronicamente, ma deve essere ancora annunciata dalla casa iberica. Tra gli elementi tecnici distintivi c’è il sistema di controllo adattivo dell’assetto, così come uno sterzo progressivo ed i freni Akebono con pinze a 6 pistoni.

Anche a livello estetico non mancano delle caratteristiche speciali, come spoiler sul tetto, splitter anteriore e posteriore, minigonne laterali, diffusore e elementi aerodinamici dedicati. Il logo Cupra sul cofano, in cromatura scura, sottolinea il carattere deciso della vettura, mentre i gusci degli specchietti in fibra di carbonio nera e il logo VZ TCR sul posteriore completano il look sportivo. Presenti anche gli pneumatici ad alte prestazioni ed i sedili Cup Bucket. Questa versione sarà realizzata in 499 esemplari e, come dicevamo, arriverà a fine 2026.

Rate this post