Previsioni traffico e meteo 14-16 novembre: nuvole e piogge in arrivo

Siamo arrivati a metà novembre ed iniziano i primi spostamenti per i mercatini di Natale, anche se il periodo clou inizierà settimana prossima e, soprattutto, da inizio dicembre. Complice un meteo non favorevole, è ancora un momento con poche gite fuoriporta, aspettando la stagione invernale.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non sono attesi grandi disagi su strade ed autostrade, nel corso del fine settimana in arrivo, se non la classica attenzione in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica. Tuttavia, potrebbe esserci qualche disagio in più sull’A22 del Brennero, visto che in alcune località del Trentino (oltre che a Vienna) si aprono questo weekend i mercatini di Natale, anche se le previsioni autostradali annunciano comunque traffico regolare, in entrambe le direzioni di marcia.

Sarà un fine settimana con qualche sciopero, con possibili disagi. Oggi qualche problema sui voli Easyjet e sul trasporto pubblico a Roma, con fascia di garanzia dalle 17 alle 20 e possibile stop nel resto della giornata. Domenica, invece, è previsto uno sciopero di Trenord in Lombardia, dalle 10 alle 18, senza fasce di garanzia, essendo un giorno festivo. Sempre domenica, come di consuetudine, è previsto lo stop dei mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Dopo aver vissuto una settimana principalmente con il sole, da oggi arrivano delle perturbazioni, che porteranno maltempo e piogge sulle regioni settentrionali, in particolare domenica. Altrove, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con l’eccezione del sole odierno sulle regioni meridionali. Anche la prossima settimana il meteo sarà principalmente instabile in Italia.

Le temperature continueranno ad essere, comunque, miti. Le minime saranno sempre attorno ai 10/12 gradi, con un po’ più freddo nelle regioni alpine, mentre le massime si attesteranno a 12-13 gradi al Nord, sul 17-18° al Centro e supereranno anche quota 20° al Sud e sulle isole maggiori. Saranno, però, in graduale diminuzione dalla settimana prossima.

5/5 - (1 vote)