Cupra Tindaya: tre diverse modalità, tre esperienze di guida

La Cupra Tindaya è la concept, presentata al Salone di Monaco 2025, che prefigura il futuro del marchio spagnolo. Con linee audaci ed un abitacolo incentrato sul conducente, dove al centro si trova un inedito prisma di vetro, denominato ‘The Jewel’. Toccando questo elemento, si può cambiare l’ambiente, con tre diverse modalità, in linea con l’esperienza di guida.

“The Jewel, un’interfaccia sensoriale e simbolica che non solo attiva il veicolo; interagendo con esso, l’abitacolo si trasforma in uno spazio immersivo che amplifica al massimo le emozione – spiega Rubén Rodríguez, capo designer Cupra – Sono esperienze completamente diverse tra loro. Ognuna offre sensazioni differenti al volante, perché è il guidatore a ispirarci”.

Le tre modalità

Si parte dalla modalità Immersive, con un layout minimalista e solamente la velocità del veicolo visualizzata sullo schermo centrale. L’illuminazione dell’abitacolo e le grafiche color rame, colore distintivo del marchio, rispondono al ritmo del veicolo. La seconda modalità disponibile è denominata Rider, con la sportività in primo piano, con il Cupra Monitor+ a visualizzare le informazioni più tecniche. Inoltre, con questa esperienza è possibile premere il pulsante Boost, situato sul volante e pronto a offrire potenza aggiuntiva quando desiderato.

Per chiudere, troviamo la modalità Tribe. Il Cupra Monitor+ si estende lateralmente fino all’area del passeggero anteriore e mostra contenuti connessi, offrendo un’ampia visuale 3D dei sistemi di assistenza alla guida, per la guida assistita ed autonoma. Inoltre, attraverso il Cupra Radar, vengono suggeriti gli itinerari di guida e si è connessi con altri membri della Tribe.

Rate this post