Dacia prepara una nuova station wagon basata sulla Bigster [RENDER]

Dacia punta in alto nel mercato europeo con il lancio imminente di un nuovo modello di segmento C con un prezzo inferiore alle 28.000 euro. Dopo il successo del SUV Bigster, che ha già conquistato un posto tra le 10 auto più vendute in Francia e Germania, il marchio rumeno punta a consolidare la propria presenza in uno dei segmenti più popolari del continente, rappresentando circa un quinto delle vendite complessive dell’azienda.

Rivale di Skoda Octavia la nuova Dacia arriverà sul mercato nel 2026

Secondo Katrin Adt, nuova CEO di Dacia, il successo della Bigster ha rafforzato la fiducia interna, permettendo all’azienda di espandersi in un segmento altamente competitivo. “Ogni auto deve avere il suo posto e il suo scopo”, ha sottolineato, anticipando che il nuovo modello offrirà un’esperienza differente rispetto al Bigster.

Il modello, nome in codice C-Neo, appare in alcune foto trapelate come una Sandero allungata e rialzata, con forma da station wagon compatta e abitacolo alto, lunga circa 4,6 metri. L’obiettivo è attrarre anche i clienti del segmento C che non sono interessati ai SUV, offrendo efficienza, comfort e guida piacevole senza rinunciare alla praticità e allo stile. Il suo design è stato ipotizzato in un render di Autocar.

La nuova station Dacia, costruita sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, proporrà motori benzina mild-hybrid e full-hybrid tra 128 e 153 CV, con possibili varianti a trazione integrale. Come da tradizione, il marchio limiterà gli optional non essenziali per garantire un prezzo di partenza competitivo e accessibile. Con questa strategia, Dacia mira a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato europeo, combinando prezzo competitivo, praticità e appeal off-road, e consolidando il marchio come scelta intelligente per chi cerca una vettura versatile e accessibile.

