Ferrari è il migliore datore di lavoro secondo gli italiani

Ferrari ha conquistato il Randstad Employer Brand 2023, il riconoscimento assegnato da Randstad sulla base di una ricerca che misura il livello di attrattività percepita dei brand da parte dei potenziali dipendenti. Così facendo, il cavallino rampante è diventato il datore di lavoro ideale secondo gli italiani.

L’Employer Brand Research è un’indagine realizzata da Randstad, intervistando in Italia quasi 7000 persone con età compresa tra 18 e 64 anni sull’attrattività dei 150 potenziali datori di lavoro. L’indagine si è svolta in contemporanea in 32 diversi paesi del mondo attraverso un sondaggio indipendente, che ha visto la partecipazione di circa 163.000 persone e di oltre 6000 aziende a livello globale.

Ferrari ha primeggiato fra i diversi brand, conquistando ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda sicurezza del posto, solidità finanziaria e reputazione del brand.

Le dichiarazioni di Michele Antoniazzi

Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari, ha detto: “La ricerca di Randstad conferma la forte attrattività di Ferrari: un luogo di lavoro unico per il senso di appartenenza delle nostre persone verso un marchio così amato e così importante per il nostro Paese. Negli ultimi anni abbiamo intensificato il nostro impegno per i programmi di formazione e di coinvolgimento volti a sostenere la spinta innovatrice dei dipendenti, grazie alla quale guardiamo con fiducia alle sfide e alle opportunità dell’attuale congiuntura economica”.

