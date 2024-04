Freedom of Mobility Forum: 1 cittadino su 4 non è pronto a cambiare il modo in cui si muove secondo YouGov

YouGov, in collaborazione con il Freedom of Mobility Forum, ha reso pubblici i risultati esclusivi di un nuovo sondaggio condotto in cinque Paesi. L’obiettivo del sondaggio è stato quello di misurare la propensione al cambiamento nelle abitudini di mobilità. I risultati sono stati presentati durante la diretta della seconda edizione del Forum, alimentando il dibattito che ha coinvolto esperti e studenti universitari provenienti da tre continenti diversi.

Freedom of Mobility Forum: ecco i risultati del sondaggio di YouGov

Questo sondaggio di YouGov presentato al Freedom of Mobilty Forum dice che a livello globale, uno su quattro cittadini non è ancora pronto a adottare modalità di trasporto più sostenibili per l’ambiente. Questo dato risulta particolarmente rilevante negli Stati Uniti, dove più della metà degli intervistati residenti in zone rurali ha dichiarato di non essere propensa a effettuare alcun cambiamento.

Sempre secondo il sondaggio sebbene il 75% delle persone stia considerando l’adozione di soluzioni più ecologiche, meno del 10% degli intervistati ha già modificato le proprie abitudini di trasporto. Questo suggerisce che siamo solo agli inizi del processo di trasformazione che ci attende. Sei cittadini su dieci sono disposti a rinunciare all’uso di modalità di trasporto “con un solo conducente”. Tuttavia, l’interesse verso questa soluzione di mobilità varia notevolmente a seconda del Paese, con India, Brasile e Marocco in cima alla lista. Al contrario, nei mercati maturi, la disponibilità a cambiare è del 50% o meno. Inoltre, questa percentuale scende al 28% nelle zone rurali degli Stati Uniti, dove il trasporto pubblico è meno diffuso.

I dati evidenziano che gli intervistati ritengono che il cambiamento sia nelle mani dei legislatori e dei cittadini, con le aziende private che seguono questa tendenza, ad eccezione degli Stati Uniti. Nel mondo, un cittadino su quattro ritiene che siano i giovani a poter incidere direttamente sul nostro futuro sostenibile. Questo dato è particolarmente significativo in India, dove il 40% degli intervistati crede che i giovani possano guidare il cambiamento. Il sondaggio è stato condotto a gennaio 2024 in cinque Paesi: Brasile, Francia, India, Marocco e Stati Uniti. Vi hanno partecipato 5.095 persone.

Rate this post