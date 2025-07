Incidente mortale sull’A1 a Barberino del Mugello: scontro tra auto e camion, tre morti e due feriti gravi

È di tre uomini morti e due feriti gravi, una bambina e una donna di 35 anni, il tragico bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto che attraversa il comune di Barberino del Mugello, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio. Intorno alle 14:30, all’interno della galleria di Base in direzione Nord, c’è stato uno scontro tra un’auto con a bordo cinque persone e un camion.

Il violentissimo impatto tra i due mezzi ha richiesto un notevole intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Barberino e Firenze Ovest, che hanno liberato gli occupanti dell’auto solo grazie all’utilizzo di attrezzature idrauliche. Nulla da fare per tre uomini, che sono morti sul colpo, mentre i pompieri hanno estratto dalla vettura due persone, una donna di 35 anni e una bambina, ancora in vita ma in condizioni gravissime. Nell’incidente è deceduto anche un cane che viaggiava all’interno della vettura.

La donna e la bambina trasportate in ospedale in codice rosso

Per i soccorsi dei due feriti si sono attivati due elicotteri, con la donna trasportata in ospedale in codice rosso, e la bambina portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme al personale di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità.

Tratto chiuso e lunghe code

Sul tratto della A1 interessato la circolazione è stata completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sulla Variante di valico in direzione nord, Aspi segnala la chiusura del tratto con traffico bloccato tra Firenzuola e Badia, con lunghe code a partire da Aglio. Chi viaggia in direzione Bologna deve uscire a Firenzuola, percorrere la SS 65, e rientrare in autostrada a Sasso Marconi o, in alternativa, percorrere la A1 Panoramica.

