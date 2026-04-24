GWM Ora 5, le immagini dal Salone di Pechino anticipano il crossover che arriverà in Italia

Le nostre immagini dal Salone di Pechino accendono i riflettori sulla GWM Ora 5, il modello che farà da apripista all’arrivo ufficiale di Great Wall Motors in Italia. Il crossover cinese, già in vendita sul mercato locale dallo scorso anno, è attesa sulle nostre strade a giugno 2026 con prezzi che dovrebbero partire da poco più di 25.000 euro. Una soglia interessante per un’auto lunga 4,47 metri, pensata per inserirsi nel cuore del mercato delle crossover familiari.

GWM Ora 5 prepara l’arrivo in Italia nel 2026 con motori benzina, full hybrid ed elettrico

Dal vivo, la GWM Ora 5 colpisce soprattutto per uno stile molto personale. Le forme sono morbide, sinuose e vagamente rétro, con un frontale caratterizzato da fari tondeggianti, cofano spiovente e parafanghi muscolosi. Alcuni dettagli possono ricordare il linguaggio di alcune sportive europee, soprattutto nella zona anteriore e nel modo in cui sono modellati i passaruota, ma l’insieme mantiene una propria identità. Interessante anche la soluzione del vetro trasparente alla base della cornice del lunotto, che integra le luci posteriori a LED e dona alla coda un aspetto originale.

Le foto scattate al Salone di Pechino permettono di osservare meglio anche l’impostazione degli interni. L’abitacolo appare moderno, ordinato e curato nei materiali. La plancia è dominata da due grandi schermi, uno dedicato alla strumentazione e l’altro al sistema multimediale, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto senza cavo. GWM ha scelto una soluzione abbastanza pratica anche per i comandi del climatizzatore: ci sono tasti a bilanciere per accensione e spegnimento, mentre la regolazione della temperatura passa da comandi touch sempre visibili nella parte bassa del display centrale.

L’abitabilità sembra essere uno dei punti forti della GWM Ora 5. I sedili anteriori sono comodi e quello del guidatore dispone della regolazione elettrica. Anche ai lati del divano posteriore si viaggia con un buon livello di comfort, anche se le sedute più infossate possono costringere i passeggeri a mantenere le gambe leggermente raccolte. Le versioni più ricche Premium, con un sovrapprezzo di circa 2.000 euro, aggiungono sedili in pelle, sedute anteriori riscaldabili e ventilate e luci d’ambiente configurabili in 64 colori.

La gamma motori sarà uno degli elementi più importanti per il mercato europeo. La GWM Ora 5 sarà infatti disponibile a benzina, full hybrid ed elettrica. La versione ibrida provata nel centro test di Baoding abbina un motore termico a benzina a un sistema elettrificato per una potenza complessiva di 223 CV. La variante solo benzina utilizza lo stesso 1.5 turbo quattro cilindri, con 160 CV, mentre l’elettrica offre 204 CV, una batteria da 58,3 kWh e un’autonomia dichiarata di 435 km.

Per l’Europa, GWM ha previsto pneumatici studiati per ridurre il rumore di rotolamento e una taratura più adatta ai gusti del pubblico locale. Lo sterzo è stato leggermente appesantito per migliorare la precisione in curva. Dettagli che fanno capire come la Ora 5 non voglia limitarsi a essere una semplice novità cinese, ma punti a presentarsi in Italia con una proposta concreta, accessibile e già pensata per il mercato europeo.

Rate this post