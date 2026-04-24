GWM Tank 700: il fuoristrada ibrido plug-in da 851 CV al Salone di Pechino 2026

Al Salone di Pechino 2026 Great Wall Motors, il costruttore cinese che ha importanti piani di espansione sul mercato europeo, presenta una serie di interessanti novità. Tra queste c’è GWM Tank 700, nuova ammiraglia tra i SUV fuoristrada del brand, che incarna l’identità robusta e imponente della famiglia Tank, alzando ulteriormente il livello di potenza e ambizioni.

Telaio a longheroni e trazione integrale

Costruita su un classico telaio a longheroni, la GWM Tank 700 Hi4-Z, questo il suo nome completo, vanta caratteristiche da fuoristrada pronto a tutto con una capacità di traino fino a 2.500 kg e un avanzato sistema di trazione integrale pensato per affrontare l’off-road più impegnativo. All’anima fuoristradistica si affiancano però dotazioni da vettura premium, come emerge dalla cura di finiture e dettagli, sia dentro che fuori, così come dalla ricca dotazione tecnologica.

Con motore ibrido plug-in da 851 CV

Sotto il cofano della GWM Tank 700 troviamo il sistema ibrido plug-in Hi4-Z, un powertrain elettrificato che sviluppa una potenza complessiva di ben 851 CV combinando un motore quattro cilindri 2.0 litri e un pacco batteria da 59,05 kWh. Il fuoristrada è capace di garantire fino a 190 km (ciclo cinese WLTC) di autonomia in modalità elettrica.

Forme grintose e dimensioni da grande SUV

Il design della GWM Tank 700 le consente di farsi notare e non passare inosservata, grazie a proporzioni massicce e forme squadrate, con richiami stilistici a noti fuoristrada europei reinterpretati in chiave più aggressiva, come la ruota di scorta “appesa” al posteriore. Spiccano alcuni dettagli originali che caratterizzano il look della vettura come lo spoiler posteriore che si sviluppa come una sorta di continuazione delle barre portatutto sul tetto, la grande calandra frontale con ampia presa d’aria fittizia e i gruppi ottici anteriori Laser dal design distintivo. Le dimensioni sono da veicolo con stazza imponente: 5.105 mm di lunghezza, 2.061 mm di larghezza e 1.985 mm di altezza.

Abitacolo premium e ricco di comfort

All’aggressività dei tratti spigolosi del design esterno si affianca un abitacolo elegante e raffinato. Gli interni sono da veicolo premium fatto di materiali morbidi, come la simil-pelle che riveste sedili, console e pannelli porte. A bordo di Tank 700 la tecnologia è grande protagonista, con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici affiancata da un display touch centrale da 15,6 pollici per l’infotainment, a cui si aggiungono diversi comandi fisici. I passeggeri posteriore possono beneficiare di un livello di comfort elevato grazie alla presenza di uno schermo “a scomparsa” da 17,3 pollici, climatizzazione indipendente e persino un mini-bar regolabile con temperature da -6 a 50 gradi.

Disponibilità e prezzo

La GWM Tank 700 Hi4-Z, la cui commercializzazione attualmente non è prevista per l’Italia, è pronta a debuttare sul mercato cinese, con gli ordini che sono già stati aperti, dove viene proposta ad un prezzo di partenza di 438.000 yuan, equivalenti a circa 54.580 euro.

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