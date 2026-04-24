GWM H7: debutto a Pechino per il SUV ibrido plug-in da 449 CV pronto per l’Europa

La GWM H7 è il nuovo SUV fuoristrada di medie dimensioni che fa il suo debutto al Salone di Pechino 2026, da dove vi proponiamo le foto live di questo nuovo modello che si svela in Cina ma che Great Wall Motors lancerà presto anche in Europa, con l’arrivo sul mercato nel Vecchio Continente previsto per il quarto trimestre 2026. Le ambizioni di crescita internazionale di GWM sono ben rappresentato da H7, un veicolo che mette insieme performance off-road importanti con l’efficienza fornita da un powertrain ibrido avanzato.

Mix tra grinta off-road ed estetica moderna

Modello versatile che punta all’adattabilità tra utilizzo quotidiano e attività del tempo libero, GWM H7 vanta un design deciso che esprime robustezza e solidità, anche attraverso il frontale alto, i passaruota allargati e le protezioni inferiori, tutti elementi che sottolineano la sua vocazione per le uscite in off-road. A questi si abbinano dettagli più raffinati che rendono il look moderno ed elegante. A livello tecnico, la H7 di Great Wall Motors porta in strada il know-how che il marchio ha maturato nei rally, concretizzato nel design orientato a funzionalità e pragmatismo per affrontare al meglio i percorsi in fuori strada.

Gli interni della GWM H7 combinano praticità e tecnologia, con una posizione di guida rialzata e una configurazione ordinata dei comandi sulla plancia orizzontale. Dietro al conducente c’è il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, a cui si affianca centralmente il display dell’infotainment da 15,6 pollici che permette di gestire gran parte delle funzionalità, girando sul sistema operativo Coffee OS che è stato sviluppato puntando su intuitività e semplicità d’utilizzo in ogni condizione di guida.

Con motore ibrido plug-in da 449 CV e oltre 100 km d’autonomia in elettrico

A spingere la versione più prestazionale della GWM H7 c’è un motore elettrificato, con tecnologia ibrida Hi4, che offre trazione integrale con distribuzione dinamica della coppia, per una potenza complessiva di 449 CV e una coppia massima di 750 Nm. Capace di un’accelerazione 0-100 km/h in 5,4 secondi, il powertrain ibrido plug-in sfrutta una batteria da 33,8 kWh, consentendo più di 100 km di autonomia in modalità elettrica, a fronte di un consumo dichiarato di 6,5 l/100 km (ciclo WLTC). La versione ibrida plug-in sarà affiancata anche da altre motorizzazioni, con propulsori a benzina e mild-hybrid.

Agile e forte

La dinamica di guida della GWM H7 beneficia di soluzioni avanzate come il torque vectoring, affiancata a un’architettura del veicoli composta prevalentemente in acciaio ad alta resistenza per garantire il massimo livello di sicurezza e affidabilità. Le doti di robustezza del SUV di Great Wall sono sottolineate anche dalla capacità di traino fino a 2,3 tonnellate. Non si conoscono ancora i prezzi per il mercato europeo, che saranno annunciati in prossimità del lancio commerciale.

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