GWM ad Auto China 2026: la nuova offensiva globale tra AI, elettrificazione e off-road intelligente

In occasione di Auto China 2026, Great Wall Motor porta a Pechino una delle dimostrazioni più complete della propria strategia globale. Il gruppo cinese si presenta al Capital International Exhibition Center con una visione chiara: costruire una mobilità più intelligente, flessibile e internazionale, capace di adattarsi a mercati diversi e a esigenze di utilizzo sempre più articolate. Lo stand B5 del CIECC diventa così una vetrina tecnologica e industriale in linea con il tema della manifestazione, “Future of Intelligence”.

A Pechino GWM presenta nuovi modelli, piattaforma GWM ONE S e tecnologie AI native

GWM mette in scena un ecosistema completo fatto di piattaforme modulari, powertrain multi-energia, intelligenza artificiale nativa e soluzioni pensate per l’uso urbano, familiare, professionale e off-road. Tra i protagonisti dell’esposizione figurano modelli molto diversi tra loro, accomunati però dalla volontà di ampliare il raggio d’azione del gruppo. ORA 5 Hybrid rappresenta la proposta compatta ed efficiente, pensata per chi cerca consumi contenuti e autonomia estesa senza rinunciare a una guida dinamica. GWM H7 PLUS si posiziona invece come SUV elettrificato per famiglie, con un equilibrio tra comfort, versatilità e capacità all-terrain.

Più in alto nella gamma si colloca WEY V9X, SUV flagship a sei posti sviluppato attorno a un’architettura AI nativa. L’obiettivo è ridefinire il concetto di lusso intelligente, integrando comfort, connettività e capacità predittive. Il nuovo TANK 700, invece, porta avanti l’identità premium e fuoristradistica del marchio, unendo riferimenti culturali, tecnologia avanzata e capacità di affrontare scenari molto diversi, dalla città all’off-road estremo.

Spazio anche al mondo professionale con GWM P300 Hi4-T, pickup ibrido pensato per lavoro, outdoor e utilizzi gravosi. La presenza della funzione di alimentazione esterna conferma l’attenzione verso un impiego pratico del veicolo, oltre la semplice mobilità. A completare il quadro c’è SOUO S2000, motocicletta premium con motore 8 cilindri boxer, simbolo dell’ingresso del gruppo nel segmento alto delle due ruote.

Il cuore della strategia tecnologica è però la piattaforma GWM ONE S, conosciuta anche come Guiyuan. Si tratta di un’evoluzione dell’architettura modulare del gruppo, sviluppata secondo il principio “One Vehicle, Multiple Powertrains”. La stessa base può infatti supportare ibrido plug-in, full hybrid, elettrico, idrogeno e motore termico, offrendo a GWM un’elevata flessibilità industriale.

Tre sono i pilastri della nuova piattaforma: hardware modulare, software scalabile e architettura nativa basata sull’intelligenza artificiale. Il sistema Super Hi4 ne rappresenta uno degli elementi centrali, con l’obiettivo di combinare prestazioni elevate, efficienza energetica e autonomie superiori a 1.300 chilometri, abbinate a capacità di ricarica ultra-rapida.

Accanto alla piattaforma debutta un pacchetto tecnologico ampio, che comprende telaio intelligente, sospensioni attive, sterzatura integrale, nuove trasmissioni 9DCT più compatte ed efficienti e strutture ad altissima resistenza. Le tecnologie Hi4 AWD vengono declinate per diversi scenari, dal traffico urbano ai viaggi familiari, fino all’off-road più impegnativo.

La presenza a Pechino conferma anche la dimensione internazionale di GWM. Il gruppo rivendica oltre 16 milioni di utenti globali, più di 2 milioni di veicoli esportati e una rete con oltre 1.500 punti vendita nel mondo. Nel 2025 è stato inaugurato lo stabilimento in Brasile, mentre il marchio TANK è oggi presente in oltre 30 mercati.

Ricerca e qualità restano due assi portanti. Con oltre 23.000 ingegneri e 5.726 brevetti registrati nel solo 2025, GWM punta a consolidare la propria competitività globale. Test estremi, competizioni off-road, la spedizione in Antartide del TANK 300 e infrastrutture avanzate, come il grande laboratorio crash multi-angolo in Asia, rafforzano l’immagine di un costruttore orientato a sicurezza, affidabilità e innovazione concreta.

Rate this post