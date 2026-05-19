Hyundai: la cooperazione tra dipendenti e robot nella sede di Seul

La connessione tra esseri umani e robot è un tema di discussione da sempre: tra chi teme che quest’ultimi sostituiranno sempre di più la forza lavoro e chi sostiene siano fondamentali per l’innovazione. Hyundai ha unito i due mondi nella propria sede centrale di Seul, dove i robot specializzati collaborano con i dipendenti, per migliorare la vita in ufficio. Ma anche per renderla più sicura, come il robot utilizzato per pattugliare gli uffici nell’arco della giornata.

“Consentire a persone e robot di condividere lo stesso spazio senza soluzione di continuità, come parte naturale della vita quotidiana: questo è il valore che ci siamo prefissati di realizzare attraverso le nostre tecnologie robotiche – spiega Minwoo Park, presidente della Divisione AVP – Partendo da quanto abbiamo realizzato a Yangjae, continueremo ad ampliare gli ambienti in cui i robot rendono la vita quotidiana più confortevole per le persone che li frequentano”.

Tre robot

Questo ecosistema è composto, per il momento, da tre robot. Uno ha la funzione di giardiniere e si presenta come un assistente robotico progettato per supportare i responsabili del verde nell’irrigazione delle piante distribuite nella hall della sede centrale. Si chiama DAL e-Gardener e, sulla base dei parametri impostati da un’applicazione web, distribuisce acqua alle piante, per garantire una cura costante e accurata del verde negli ambienti interni.

Grazie alla tecnologia di visione 3D, riconosce posizione e struttura delle piante, determinando automaticamente posizione e angolo di irrorazione ottimali, mentre il braccio rotante a sei assi consente un’irrigazione delicata e accurata, contribuendo a ridurre i danni spesso associati ai sistemi meccanici convenzionali. Quando il serbatoio dell’acqua raggiunge un livello minimo, comunica automaticamente con l’impianto idrico dell’edificio per effettuare il riempimento.

Il secondo robot operativo è DAL e-delivery ed è un corriere all’interno dell’azienda. Trasporta le bevande dalla caffetteria interna direttamente ai dipendenti dei primi tre piani. Utilizza la tecnologia del modulo PnD, per garantire una navigazione autonoma agile e capace di evitare ostacoli, per assicurare consegne puntuali. Per verificare che la bevanda venga consegnata al destinatario corretto, il robot utilizza il sistema “Facey”, cioè il riconoscimento facciale.

La sicurezza, invece, è garantita da ‘The Guardian’. Si tratta di un robot sviluppato sulla piattaforma quadrupede “Spot” di Boston Dynamics, affiliata di Hyundai Motor Group, che pattuglia la sede centrale giorno e notte, contro eventuali malintenzionati. Il modulo avanzato consente al robot di percepire l’ambiente circostante, navigare lungo percorsi complessi ed evitare ostacoli, contribuendo alla sicurezza, affiancando e facilitando l’intervento umano.

Un ecosistema dedicato

I dipendenti di Hyundai ed i robot collaborano, anche grazie alla progettazione di un ecosistema dedicato, per permettere una coesistenza senza problemi o interferenze. Una “Robot Station” dedicata, posizionata al primo piano, funge da hub centrale per la ricarica, mentre un ascensore è stato destinato esclusivamente all’utilizzo da parte dei robot, consentendo loro di spostarsi autonomamente tra i piani senza interferire con le attività dei dipendenti.

L’altro elemento chiave, di cui abbiamo già parlato anche precedentemente, è ‘Facey’. La soluzione di riconoscimento facciale è integrata in tutto l’edificio, consentendo ai collaboratori di accedere alle aree e utilizzare i servizi, inclusa la ricezione delle consegne di caffè, senza badge fisici o autenticazioni separate. E, per coordinare tutti i robot, c’è il sistema di controllo integrato Narchon, con il monitoraggio di tutti i parametri dei robot, attraverso un’applicazione web.

Questo ecosistema condiviso tra uomo e robot ha permesso a Hyundai di raggiunge un nuovo importante traguardo presso la sede centrale di Seul: la struttura è stata sottoposta a verifica tecnica da parte di UL Solutions, organizzazione internazionale specializzata in sicurezza, che ne ha confermato l’idoneità come edificio a misura di robot.

Oltre 120mila dipendenti

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company fa parte di Hyundai Motor Group. Con oltre 120mila dipendenti, Hyundai è presente in tutto il mondo con 10 stabilimenti produttivi e 7 Centri di Ricerca e Sviluppo. Quella di Ulsan in Corea del Sud è la più grande fabbrica di auto al mondo (5 milioni mq, produce 5.600 auto ogni giorno). In Europa, Hyundai conta 2 fabbriche in Repubblica Ceca e Turchia (capacità produttiva complessiva: 600mila vetture/anno), 2.100 showroom e genera 155mila posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto.

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