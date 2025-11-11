Hyundai Tucson Dark Line: lo spot “Lascia il segno” realizzato interamente con l’intelligenza artificiale [VIDEO]

Per presentare al pubblico italiano la nuova Hyundai Tucson Dark Line, la Casa sudcoreana ha realizzato una nuova campagna, con il nuovo spot TV in onda da un paio di giorni, contrassegnata dal claim “Lascia il segno” che sottolinea la capacità di questo nuovo allestimento del SUV di Hyundai di distinguersi, imprimersi nella memoria e rendersi riconoscibile al primo sguardo.

Forte di un’identità visiva definita da carattere e pulizia formale, l’estetica “Dark” veste Tucson con eleganza e cura del dettaglio, sfruttando il colore scuro come strumento di definizione che esalta linee, superficie e proporzioni attraverso il contrasto.

AI come risorsa produttiva

Lo spot della Tucson Dark Line è il primo di Hyundai realizzato al 100% con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzato come risorsa produttiva e booster creativo. Dopo aver ripreso l’auto e l’attore in ambiente neutro attraverso oltre 500 scatti fotografici e più di 30 minuti di video, l’AI, partendo da questa base, è stata utilizzata per generare ambientazioni, scene dinamiche, giochi di luci e movimenti di camera. Tale approccio ha permesso di ottenere coerenza visiva costante e impeccabile lungo tutta la durata dello spot, rendo possibile, ad esempio, una Golden Hour continua, cosa molto più complicata, lunga e costosa da ottenere con una produzione tradizionale.

Innovazione utile

Hyundai ha utilizzato l’intelligenza artificiale non per sostituire la creatività umana, ma per amplificarla, rendendola più precisa, efficiente e controllabile, come spiega Matteo Montibeller, Head of Marketing & Communication di Hyundai Italia: “In Hyundai crediamo nel valore dell’innovazione. Per noi, l’intelligenza artificiale è una forma di tecnologia avanzata che ci consente di affrontare nuove sfide o di ripensare a processi consolidati con soluzioni diverse. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di ciò che definiamo Meaningful Innovation: un’innovazione utile, al servizio delle persone, che migliora l’esperienza reale e che costituisce il cuore della nostra proposition, attraverso le soluzioni che offriamo su tutte le nostre auto”.

