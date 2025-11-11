Nuova Alfa Romeo Tonale: evento esclusivo a Torino per i dipendenti di Stellantis con Jasmine Paolini

I dipendenti hanno potuto ammirare la Nuova Tonale e vivere momenti di sport con Jasmine Paolini

di Andrea Senatore11 Novembre, 2025

Nuova Alfa Romeo Tonale

Nuova Alfa Romeo Tonale: evento esclusivo a Torino per i dipendenti di Stellantis con Jasmine Paolini

Ieri, Alfa Romeo ha reso protagonisti i propri dipendenti con un evento esclusivo dedicato alla Nuova Alfa Romeo Tonale, l’evoluzione del C-SUV che rinnova lo spirito sportivo e il design iconico del marchio italiano. All’iniziativa, ospitata nella sede torinese di Mirafiori, ha partecipato anche Jasmine Paolini, tennista di fama internazionale e Brand Ambassador Alfa Romeo per il 2025.

I dipendenti hanno potuto ammirare la Nuova Tonale e vivere momenti di sport con Jasmine Paolini

Presentata pochi giorni fa a Pisa alla stampa internazionale, la Nuova Tonale ha già conquistato pubblico e critica. A Mirafiori, i dipendenti hanno potuto ammirarla in anteprima nazionale, vivendo un’esperienza unica. Alcuni di loro hanno anche avuto l’opportunità di confrontarsi con Jasmine Paolini sui campi di mini tennis allestiti all’interno della sede, in un momento di sport e divertimento che ha reso l’evento indimenticabile.

Classe 1996, Paolini ha scritto pagine memorabili del tennis italiano: vittoria agli Internazionali d’Italia, successi WTA 1000, medaglia d’oro olimpica nel doppio a Parigi e trionfo nella Billie Jean King Cup. La giovane atleta toscana incarna valori cari ad Alfa Romeo: eleganza, performance e innovazione, rappresentando al meglio l’eccellenza italiana in termini di determinazione e gioia di vivere.

La Nuova Alfa Romeo Tonale offre un’esperienza di guida autentica grazie a bilanciamento dei pesi, sterzo diretto, freni Brembo e sospensioni elettroniche DSV. Il design esterno è più iconico con proporzioni scolpite, carreggiata allargata e nuovo scudetto concavo trilobo, mentre tre nuovi colori esterni – Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra – e interni in pelle rossa o Alcantara bicolore completano la personalizzazione.

Nuova Alfa Romeo Tonale: evento esclusivo a Torino per i dipendenti di Stellantis con Jasmine Paolini

La gamma della nuova Alfa Romeo Tonale prevede le versioni Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e l’Edizione Milano Cortina 2026, con motorizzazioni Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Hybrid Q4. L’evento di Torino ha sottolineato l’orgoglio e il senso di appartenenza alla “famiglia Alfa Romeo”, dove ogni traguardo nasce dalla passione e dall’impegno condiviso. Dal 2021, lo storico headquarter in via Plava ospita il Centro Stile, con spazi moderni che favoriscono creatività e collaborazione, trasmettendo la stessa energia e emozione che Jasmine Paolini porta in campo e Alfa Romeo regala su strada.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Alfa Romeo

Foto

Galleria 2025-11-11 12-49 10 Anni ConfCommercio Mobilita - Ritorno al Futuro Peugeot - Fortnite - Polygon City Island Mercedes-AMG GLA 35 2027 - Foto spia 11-11-2025 Galleria 2025-11-10 19-32 Polestar 5 - Gran Turismo 7 Aston Martin DB12 - Foto spia 10-11-2025 Stellantis - Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 Alpine A290 - Film Running Man Renault Trafic Escapade - Foto ufficiali Toyota Hilux 2026 Ram Rampage 2026 - Foto ufficiali Tutte le foto