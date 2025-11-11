Nuova Alfa Romeo Tonale: evento esclusivo a Torino per i dipendenti di Stellantis con Jasmine Paolini

Ieri, Alfa Romeo ha reso protagonisti i propri dipendenti con un evento esclusivo dedicato alla Nuova Alfa Romeo Tonale, l’evoluzione del C-SUV che rinnova lo spirito sportivo e il design iconico del marchio italiano. All’iniziativa, ospitata nella sede torinese di Mirafiori, ha partecipato anche Jasmine Paolini, tennista di fama internazionale e Brand Ambassador Alfa Romeo per il 2025.

I dipendenti hanno potuto ammirare la Nuova Tonale e vivere momenti di sport con Jasmine Paolini

Presentata pochi giorni fa a Pisa alla stampa internazionale, la Nuova Tonale ha già conquistato pubblico e critica. A Mirafiori, i dipendenti hanno potuto ammirarla in anteprima nazionale, vivendo un’esperienza unica. Alcuni di loro hanno anche avuto l’opportunità di confrontarsi con Jasmine Paolini sui campi di mini tennis allestiti all’interno della sede, in un momento di sport e divertimento che ha reso l’evento indimenticabile.

Classe 1996, Paolini ha scritto pagine memorabili del tennis italiano: vittoria agli Internazionali d’Italia, successi WTA 1000, medaglia d’oro olimpica nel doppio a Parigi e trionfo nella Billie Jean King Cup. La giovane atleta toscana incarna valori cari ad Alfa Romeo: eleganza, performance e innovazione, rappresentando al meglio l’eccellenza italiana in termini di determinazione e gioia di vivere.

La Nuova Alfa Romeo Tonale offre un’esperienza di guida autentica grazie a bilanciamento dei pesi, sterzo diretto, freni Brembo e sospensioni elettroniche DSV. Il design esterno è più iconico con proporzioni scolpite, carreggiata allargata e nuovo scudetto concavo trilobo, mentre tre nuovi colori esterni – Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra – e interni in pelle rossa o Alcantara bicolore completano la personalizzazione.

La gamma della nuova Alfa Romeo Tonale prevede le versioni Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e l’Edizione Milano Cortina 2026, con motorizzazioni Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Hybrid Q4. L’evento di Torino ha sottolineato l’orgoglio e il senso di appartenenza alla “famiglia Alfa Romeo”, dove ogni traguardo nasce dalla passione e dall’impegno condiviso. Dal 2021, lo storico headquarter in via Plava ospita il Centro Stile, con spazi moderni che favoriscono creatività e collaborazione, trasmettendo la stessa energia e emozione che Jasmine Paolini porta in campo e Alfa Romeo regala su strada.

Rate this post