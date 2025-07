Mercedes Classe C 2026: il restyling apporta novità anche sul posteriore [FOTO SPIA]

Dopo quattro anni di presenza sul mercato dell’attuale modello, la Mercedes Classe C sta preparando il restyling come confermano una serie di foto spia che hanno immortalato alcuni prototipi impegnati in una serie di collaudi sia in pista che in strada.

Ritocchi stilistici al posteriore, nuovi fanali

Se finora avevamo visto solo vetture con camouflage limitato esclusivamente nell’anteriore, questi nuovi scatti ci mostrano per la prima volta dei prototipi con pellicola mimetica anche sul posteriore, facendo dunque presagire che le novità stilistiche riguarderanno anche la coda della Mercedes Classe C. Il posteriore della Classe C sarà aggiornato con fanali che avranno una nuova grafica che richiama la stella a tre punti del logo Mercedes. A queste si aggiungerà una rivisitazione del look del frontale con ritocchi a paraurti anteriore, griglia e fari anteriori anch’essi con grafica a stella a tre punte, così come le luci diurne.

Dentro avrà nuovi materiali e funzionalità aggiornate

Mercedes migliorerà anche anche la qualità percepita degli interni, rinnovando l’abitacolo della Classe C con nuovi materiali, ma senza rivoluzioni al design e all’impostazione stilistica attuale. Nella nuova Classe C troveremo l’aggiornato sistema d’infotainment MBUX, oltre a a nuove funzionalità dedicate a sicurezza e comfort ereditata dai modelli più grandi della Stella.

Gamma motori ottimizzata in efficienza

Non sono attese grosse novità nemmeno sul fronte delle motorizzazioni, con Mercedes che dovrebbe limitarsi a un ottimizzazione di consumi ed emissioni dell’attuale gamma motori, intervenendo principalmente sui rapporti del cambio automatico a 9 marce. Il debutto della nuova Mercedes Classe C dovrebbe avvenire nella primavera del 2026 con il lancio sul mercato nel corso dell’estate dell’anno prossimo.

Rate this post