Il Mauto omaggia la 1000 Miglia 2024 con la mostra “Un viaggio lungo Mille Miglia”

Per celebrare l’arrivo della 42° edizione della 1000 Miglia a Torino, evento che non si verificava dal 1948, il Mauto – Museo Nazionale dell’Automobile ha inaugurato la mostra “Un viaggio lungo mille miglia”. La mostra, realizzata in sinergia con il Museo Mille Miglia di Brescia, accoglie i visitatori nella project room del Mauto dal 12 giugno al 29 settembre. Questa esposizione narra le vicende della storica competizione, un’epopea automobilistica che si è estesa per tre decenni, dal 1927 al 1957, e che ha visto competere i più celebri campioni dell’epoca lungo un percorso di “1000 Miglia”.

La mostra sarà inaugurata il 12 giugno con la 2° edizione de “La Millemiglia delle idee”

La mostra segue il filo narrativo dei trent’anni di competizioni, ponendo l’accento sugli anni più emblematici: il 1927, anno della prima edizione; il 1947, segnando la rinascita post-bellica; e il 1957, anno della vittoria di Taruffi e del suo epilogo fatale. Ogni anno selezionato rappresenta un momento chiave nella cronistoria della 1000 Miglia: Brescia, culla della gara, Torino, emblema della rinascita e Roma, punto di congiunzione dell’Italia e scenario del trionfo a tinte tristi di Taruffi.

Durante il giorno inaugurale dell’esposizione, il 12 giugno, dalle 17:00 alle 19:00, il Mauto lancia la seconda edizione del ciclo “Millemiglia delle idee“, intitolato “Passaggi e paesaggi. Come la corsa più bella del mondo svela e rivela la storia e la geografia d’Italia”. Questo evento, curato da Gianluigi Ricuperati, segue l’apertura delle celebrazioni per il novantesimo anniversario del Museo nel 2023, con una serie di conferenze e narrazioni che hanno visto protagonisti figure di spicco dell’umanesimo moderno discutere la cultura automobilistica.

La serie di eventi al Mauto, intitolata “Millemiglia delle idee”, vedrà alternarsi illustri figure culturali italiane per discutere l’influenza storica, paesaggistica e della mobilità sostenibile della 1000 Miglia. Tra gli ospiti, Francesco Filippi esaminerà l’Italia dell’era fascista, Valerio Magrelli leggerà opere poetiche post-belliche, Ottavio di Brizzi parlerà del paesaggio italiano, e Elisa Gallo discuterà di mobilità urbana. La rassegna si concluderà con le fotografie di Gigi Cifali, che documentano gli anni ’70, un periodo di tensioni sociali e terrorismo.

Rate this post