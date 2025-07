Blade Battery BYD: cos’è, come funziona e perché è tra le più sicure sul mercato EV

Tra le avanzate caratteristiche tecnologiche che hanno permesso ai veicoli BYD di farsi rapidamente largo nel mercato mondiale c’è senza dubbio la batteria Blade, vero “cuore” di tutti i veicoli elettrificati del colosso cinese.

Frutto di anni di ricerca e sviluppo, la Blade Battery, capace di combinare sicurezza, durata e prestazioni elevate a livelli finora mai raggiunti nel settore delle batterie EV, può essere inclusa nella struttura dell’auto integrando la batteria direttamente nel telaio del veicolo, come accade per i modelli Seal, Sealion 7 e Atto 2, con la parte superiore del pacco batteria che diventa il pavimento dell’abitacolo, garantendo ottimizzazione degli spazi interni, maggiore rigidità strutturale e abbassamento del baricentro migliorando dinamica di guida e sicurezza in caso di impatto.

Sugli altri veicoli elettrici BYD, come la compatta Dolphin Surf, la Blade Battery è integrata nella e-Platform 3.0, consentendo di migliorare le prestazioni in termini di sicurezza e autonomia. Dal punto di vista chimico, la batteria Blade utilizza il fosfato di ferro e litio (LFP) come materiale catodico, soluzione che garantisce maggiore resistenza alle temperature estreme, maggiore durata e maggiore stabilità rispetto alle batterie agli ioni di litio. Una versione su misura della batteria Blade è stata invece sviluppata per la tecnologia Super DM di BYD che equipaggia i modelli ibridi plug-in.

La batteria di BYD si conferma la più sicura

Tra tutte le caratteristiche della batteria Blade, la sicurezza è quella principale, come conferma il superamento con successo del Nail Penetration Test, una delle prove più severe nel settore automotive, che simula le conseguenze di un grave incidente e i rischi di fuga termica. A dispetto di molte batterie tradizionali, la Blade rimane stabile, senza esplodere o prendere fuoco.

Rate this post