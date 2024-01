Jeep Renegade festeggia 10 anni con quasi 2 milioni di unità vendute

Jeep Renegade è una delle vetture più apprezzate dagli automobilisti in Italia e nel mondo per quanto riguarda le vetture che fanno parte della gamma di Jeep. Non è un caso che questo SUV compatto festeggi questo importante risultato avendo raggiunto un numero considerevole di immatricolazioni nel corso della sua carriera. Sono quasi 2 milioni le unità immatricolate in totale di questo modello. Si tratta senza dubbio di un numero ragguardevole che certifica il successo commerciale di questo veicolo che come sappiamo fino al prossimo anno sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Con quasi 2 milioni di immatricolazioni Jeep Renegade festeggia i suoi primi 10 anni

Fin da subito Jeep Renegade ha catturato l’interesse dei consumatori con le sue caratteristiche uniche e il suo stile inconfondibilemente Jeep. Questa vettura la cui carriera è iniziata ufficialmente nel mese di marzo del 2014 combina uno spirito decisamente off road con un tocco di stile tipicamente urbano. Venduta in oltre 100 mercati ancora oggi a distanza di 10 anni dal suo debutto continua a macinare vendite in tutto il mondo. Tra le varie motorizzazioni disponibili spicca la versione 4xe ibrida plug-in che rappresenta il meglio in termini di efficienza e prestazioni.

L’avvenuta di Jeep Renegade sul mercato continuerà anche nel 2024 appena iniziato con l’imminente arrivo in concessionaria della MY 24 che promette sorprese interessanti e i cui ordini si apriranno a breve in tutta Europa.

