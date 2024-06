Jeremy Clarkson: “La CO2? E’ un problema che spetta alla scienza e non alla politica”

Jeremy Clarkson ha recentemente attirato nuovamente l’attenzione con un’intervista molto interessante concessa a The Guardian. In questa occasione, ha toccato argomenti che superano la sua notorietà come giornalista specializzato in automobili e conduttore televisivo. Nell’intervista, il noto giornalista ha rivelato dettagli personali mai discussi prima, focalizzandosi sulla sua vita dopo il programma “The Grand Tour”. Ha parlato della sua avventura agricola e del suo programma su Amazon, senza omettere le sue caratteristiche e dirette opinioni riguardo l’industria automobilistica e le questioni ambientali.

Per Jeremy Clarkson non è la politica ma la scienza che si deve occupare di CO2

Nel corso dell’intervista, Jeremy Clarkson ha esplorato la questione delle auto elettriche e dell’ecologia, mantenendo il suo caratteristico approccio critico. Ha espresso forti perplessità riguardo alle attuali politiche ambientali, argomentando che la vera risposta non si trova nell’adozione di veicoli elettrici, bensì nell’innovazione scientifica e tecnologica, che mira alla creazione di motori più efficienti e duraturi.

Jeremy Clarkson ha dichiarato: “La vera rivoluzione non sta nelle batterie, bensì nei motori che abbiamo il potenziale di perfezionare. Non mi vedrete mai al volante di una Tesla. Nel mio garage troverete soltanto trattori Massey Ferguson e una selezione di potenti motori V8. È la scienza che troverà la soluzione ai problemi di inquinamento e emissioni, non la politica. La scienza è sempre stata la chiave per risolvere le grandi questioni”, ha dichiarato con fermezza.

