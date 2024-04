La Cina ci batte anche nel diesel: presentato motore con un’efficienza energetica mai vista

Il produttore cinese Weichai ha introdotto un motore diesel che ha stabilito un nuovo record di efficienza energetica. Secondo le valutazioni dell’azienda, ci si attende un risparmio energetico del 14% e una riduzione delle emissioni di carbonio pari a 97 milioni di tonnellate.

La casa cinese Weichai ha sviluppato un motore diesel dall’efficienza record

Questo motore diesel rappresenta il primo al mondo ad ottenere un’efficienza termica intrinseca del 53,09%, stabilendo così un nuovo record mondiale. Questo risultato è stato ufficialmente riconosciuto da autorevoli organismi di test internazionali come TÜV SÜD e il Centro di Ricerca e Tecnologia Automobilistica della Cina.

Secondo le attuali stime, l’aumento dell’efficienza termica del motore diesel dal 45-46% al 53% potrebbe ridurre i costi economici del motore diesel del 14% in Cina. Ciò si tradurrebbe in un risparmio annuo di circa 31 milioni di tonnellate di carburante e in una riduzione delle emissioni di carbonio di circa 97 milioni di tonnellate.

L’impatto di questo motore sull’industria automobilistica sarà però limitato per vari motivi. Innanzitutto molti marchi automobilistici hanno ridotto o interrotto lo sviluppo di veicoli diesel a causa degli scandali sulle emissioni, delle preoccupazioni ambientali e della crescente popolarità dei veicoli elettrici.

Poi dobbiamo anche ricordare come alcuni governi stanno introducendo normative più severe sulle emissioni diesel, scoraggiando il loro utilizzo. Infine non bisogna dimenticare che nonostante il momentaneo calo della domanda, il passaggio all’auto elettrica sembra ormai inarrestabile, con una tecnologia in continua evoluzione che offre maggiore autonomia, migliori prestazioni e costi di gestione inferiori.

