Lamborghini Arena 2026: appuntamento a Imola il 9 e 10 maggio per vivere la passione per il Toro [FOTO]

Lamborghini Arena, l’evento che riunisce fan e appassionati per celebrare la passione per la Casa del Toro, torna l’anno prossimo. Dopo il successo della prima edizione, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha annunciato che il prossimo appuntamento con Lamborghini Arena si terrà il 9 e 10 maggio 2026 all’Autodromo di Imola, con i biglietti che sono già disponibili online sul sito di TicketOne.

Nato con l’obiettivo di creare un punto d’incontro unico tra il marchio emiliano e la sua community globale, Lamborghini Arena si prepara ad un edizione 2026 che sarà ulteriormente arricchita dal fatto che coinciderà con la seconda tappa del Lamborghini Super Trofeo Europa, unendo il mondo delle corso a quello dell’esperienza di brand in un unico, grande evento.

Programma del week-end ancora più ricco

Confermando il format di un week-end che nella prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 6.000 persone e la presenza di quasi 400 vetture in pista, l’edizione 2026 di Lamborghini Arena punta a consolidare questo successo con un programma ancora più ampio e coinvolgente, capace di raccontare il passato, il presente e il futuro della Casa di Sant’Agata Bolognese.

“Lamborghini Arena – afferma Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini – rappresenta la celebrazione più autentica del nostro brand, un’occasione unica per vivere l’energia e la passione che uniscono la nostra community globale. Dopo il successo della prima edizione, torniamo a Imola con un evento ancora più ricco, che combina lo spirito competitivo del Super Trofeo con il piacere di condividere la nostra storia, i nostri valori e la visione del futuro. Lamborghini Arena è dove la passione diventa esperienza”.

Lifestyle Village e pacchetti per vivere esperienze esclusive

Centro nevralgico della manifestazione sarà il Lifestyle Village, un’area dedicata ai partner e ai brand di Lamborghini, all’interno di un contesto pensato per raccontare le diverse anime del Toro. Durante la due giorni di Imola sarà anche possibile accedere a diversi livelli di esperienze, oltre a beneficiare di speciali pacchetti dedicati che permetteranno di arricchire la partecipazione con attività aggiuntive e contenuti esclusivi.

