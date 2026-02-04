Lancia: un weekend sul motorsport al Racing Meeting 2026

Appuntamento a Vicenza sabato 7 e domenica 8 febbraio

di Fabio Cavagnera4 Febbraio, 2026

Lancia

Lancia è ormai tornata stabilmente nel mondo del motorsport e, in particolare, in quello dei rally, dove in passato ha scritto pagine storiche. Per celebrare il rientro, il marchio del Gruppo Stellantis parteciperà alla sesta edizione di Racing Meeting. Si tratta del principale appuntamento fieristico italiano dedicato al motorsport e si terrà alla Fiera di Vicenza nel prossimo weekend (7-8 febbraio).

Le Ypsilon da competizione e non

La casa italiana avrà uno stand dedicato al motorsport, ma non solo. Saranno quattro i modelli presenti all’appuntamento veneto. A partire dalla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, il vertice del programma sportivo del marchio e la vettura con cui la casa italiana affronta il WRC2, riportando il proprio nome ai massimi livelli delle competizioni rally internazionali. Accanto a lei, la Lancia Ypsilon Rally4 HF è la vettura che ha segnato il ritorno operativo di Lancia alle competizioni, con i programmi sportivi nazionali ed il Trofeo Lancia.

Non mancheranno anche due modelli di serie. La Lancia Ypsilon HF rappresenta la declinazione stradale più sportiva della nuova Ypsilon: con il suo motore da 280 CV, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Completa l’esposizione la nuova Lancia Ypsilon HF Line, che porta i codici stilistici e l’identità sportiva HF all’interno della gamma in una chiave elegante.

Progetti e mostra

Lo stand Lancia sarà inoltre il luogo della premiazione ufficiale dei piloti del Trofeo Lancia 2025 e dell’annuncio dei programmi sportivi per la stagione 2026. Infine, si potrà visitare la mostra tematica “Italia da Corsa”, presentata da Miki Biasion. All’interno, Lancia sarà rappresentata da alcune vetture iconiche: dalla Lambda degli anni ’20 protagonista alla Targa Florio, alla Aurelia B20 della 1000 Miglia, fino alla Delta Safari ed alla LC2 Endurance.

