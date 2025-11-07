Leapmotor: nuovo record di vendite a ottobre 2025 con oltre 70.000 veicoli consegnati in Cina

Leapmotor continua a macinare record in Cina, con il marchio emergente commercializzato in Europa grazie alla joint-venture con Stellantis, che ad ottobre ha fatto segnare il proprio massimo storico con 70.289 veicoli consegnati (vendite totali su mercato interno + esportazioni). Si tratta del sesto mese consecutivo con risultati record.

La corsa senza sosta di Leapmotor sul mercato

Il volume di vendite del mese di ottobre segna una crescita del 5,45% rispetto a settembre 2025, quando le consegne totali erano state 66.657. Decisamente più marcato è il balzo in alto rispetto a un anno fa, con un +84% nel confronto con ottobre 2024. A sottolineare la forte accelerazione della crescita di Leapmotor sono anche i numeri relativi al cumulato annuo: da gennaio a ottobre 2025 il marchio ha consegnato 465.805 veicoli, con un incremento del 120,7% rispetto ai primi dieci mesi dell’anno scorso.

Il successo di B10 e C10

A imprimere il sostenuto ritmo di crescita di Leapmotor sono diversi modelli di una gamma sempre più ampia e completa. Un contributo determinante ai risultati del brand lo ha fornito il SUV B10, già disponibile anche in Italia, e lanciato sul mercato cinese ad aprile. Performance commerciali positive le ha registrate anche il SUV C10, disponibile sia in versione elettrica standard che elettrica ad autonomia estesa REEV.

Inoltre l’offerta prodotto di Leapmotor si arricchirà presto del nuovo grande SUV D19, primo modello della serie D che debutterà sul mercato cinese nella prima metà del 2026, e della nuova hatchback B05 (commercializzata in Cina col nome Lafa 5) che apre oggi la fase di prevendita per i clienti cinesi.

