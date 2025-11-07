Luca Napolitano saluta Lancia: “Orgoglioso di quanto fatto, ora nuova sfida alla guida di Stellantis & You Sales and Services”

Nell’ambito della riorganizzazione dell’area Enlarged Europe di Stellantis, Luca Napolitano è stato nominato nuovo Head of Stellantis & You, Sales and Services. Un nuovo incarico dunque per Napolitano che, dopo oltre quattro anni, lascia il ruolo di CEO del brand Lancia, dove gli subentra Roberta Zerbi.

L’orgoglio per quanto fatto in Lancia e la nuova sfida professionale

“Dopo più di quattro anni indimenticabili alla guida di Lancia, – scrive Napolitano su LinkedIn – è tempo di aprire un nuovo capitolo. Sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme: dalla rinascita di un marchio italiano iconico al lancio della nuova Ypsilon, al ritorno sui mercati internazionali e, più recentemente, al ritorno ai rally“.

“Sono onorato ora – prosegue Napolitano – di affrontare una nuova sfida come Head of Stellantis & You, Sales and Services, alla guida di una rete di oltre 10.000 persone appassionate, in 10 Paesi, che gestiscono più di 180 siti e rappresentano 9 marchi Stellantis nelle vendite e nel post-vendita.

Con 37 HUB Distrigo che distribuiscono ricambi e supportano la nostra rete di assistenza, Stellantis & You è uno dei principali attori nella distribuzione automobilistica in Europa, combinando una forte presenza retail con una cultura profondamente incentrata sulla soddisfazione del cliente, sulle performance e sull’assistenza. Si tratta di una missione impegnativa e stimolante, che richiede lavoro di squadra, impegno e un’attenzione costante all’eccellenza del servizio”.

“Zerbi persona giusta, sarò sempre sostenitore di Lancia”

Napolitano poi rivolge un pensiero al tempo passato al timone di Lancia e alla sua “erede”: “Il mio sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno condiviso questo incredibile viaggio in Lancia, per la loro dedizione, la loro fiducia e la loro passione. Mi congratulo con Roberta Zerbi, che ora guiderà Lancia come Amministratore Delegato. Roberta conosce profondamente questo marchio e sono certo che continuerà a guidarne l’evoluzione con la visione e la determinazione che da sempre contraddistinguono Lancia. Continuerò a sostenere Lancia con lo stesso orgoglio e la stessa passione che mi hanno guidato in questi anni”.

