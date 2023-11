Mercato delle auto usate: settembre 2023 segna il decimo mese consecutivo di crescita

Il mercato delle auto usate continua a mostrare segni positivi anche nel mese di settembre 2023, che porta a 10 i mesi consecutivi di crescita. Secondo i dati forniti da Dataforce, società specializzata nell’analisi del settore automotive, sono stati effettuati 428.967 trasferimenti di proprietà, con una crescita del 7,1% rispetto ai 400.560 dello stesso periodo del 2022 (che a sua volta aveva evidenziato un calo del 7,6% sul 2021). I trasferimenti netti, ovvero quelli che escludono le minivolture tra operatori, aumentano del 5,5%, mentre le minivolture, ovvero gli scambi di auto tra operatori del settore, crescono del 9,4%. Nei primi 9 mesi del 2023, il mercato dell’usato chiude in crescita dell’8,1% con 3.631.311 passaggi, verso i 3.360.330 dei 9 mesi del 2022 (-10,9% su gennaio-settembre 2019).

Le preferenze degli acquirenti

Per quanto riguarda le alimentazioni, il diesel conferma la sua leadership, sia nei trasferimenti netti che nelle minivolture, con una quota rispettivamente del 45,6% e del 50,3% in settembre. Tuttavia, si registra una leggera flessione rispetto al 2022, quando il diesel copriva il 46,8% dei trasferimenti netti e il 52,5% delle minivolture. Al secondo posto si posiziona il benzina, con una quota del 40,1% nei trasferimenti netti e del 32,1% nelle minivolture, anch’esso in calo rispetto al 2022. In crescita, invece, le alimentazioni alternative, come le ibride, che salgono al terzo posto con il 5,6% nei trasferimenti netti e l’8,4% nelle minivolture, seguite dal Gpl, con il 5,0% e il 5,1%, e dal metano, con il 2,4% e il 2,2%. Le auto elettriche pure (BEV) e plug-in (PHEV) coprono entrambe una quota dello 0,6% nei trasferimenti netti e rispettivamente dell’1,0% e dello 0,9% nelle minivolture.

Per quanto riguarda l’anzianità delle auto, si conferma il predominio delle vetture con oltre 10 anni di vita, che rappresentano il 51,1% dei trasferimenti netti e il 39,4% delle minivolture in settembre. Tuttavia, si nota una leggera contrazione rispetto al 2022, quando queste auto coprivano il 52,5% dei trasferimenti netti e il 41,5% delle minivolture. In aumento, invece, le fasce di anzianità intermedie, come quella da 6 a 10 anni, che copre il 15,8% dei trasferimenti netti e il 18,9% delle minivolture, e quella da 4 a 6 anni, che copre il 12,4% e il 14,9%. In crescita anche la quota delle auto più fresche, da 0 a 1 anno, che copre il 5,8% dei trasferimenti netti e il 5,1% delle minivolture.

Le regioni più attive

L’analisi per regione conferma la leadership della Lombardia, che copre il 15,7% dei trasferimenti netti in settembre, seguita dal Lazio, con il 9,6%, e dalla Campania, con il 9,4%. In calo, invece, la quota del Piemonte, che scende al 7,9%, e della Sicilia, che scende al 7,7%. In crescita, invece, la quota della Puglia, che sale all’8,1%, e dell’Emilia-Romagna, che sale al 7,8%. Le regioni meno attive sono la Valle d’Aosta, con lo 0,2%, il Molise, con lo 0,4%, e la Basilicata, con lo 0,6%.

Le tipologie di scambio

Sul fronte delle tipologie di scambio, si registra una diminuzione della quota degli scambi tra privati o aziende, che rappresentano il 57,5% di tutti i passaggi di proprietà in settembre (56,8% nei primi 9 mesi del 2023). Stabili, invece, gli scambi da operatore a cliente finale, che coprono il 38,2% dei passaggi in settembre (39,2% nei primi 9 mesi). In crescita, invece, gli scambi provenienti dal noleggio, sia a lungo termine che a breve termine, che coprono rispettivamente l’1,0% e il 3,3% dei passaggi in settembre. In aumento anche gli scambi da Km0, ovvero le auto nuove che vengono immatricolate dagli operatori e poi rivendute, che coprono il 3,3% dei passaggi in settembre.

Il mercato delle auto usate mostra una buona vitalità anche nel mese di settembre 2023, confermando il trend positivo che si protrae da 10 mesi. Le preferenze degli acquirenti si orientano verso le alimentazioni alternative, come le ibride e le elettriche, e verso le auto di fascia di anzianità intermedia, da 4 a 10 anni. Le regioni più attive sono la Lombardia, il Lazio e la Campania, mentre le tipologie di scambio più frequenti sono quelle tra privati o aziende e quelle da operatore a cliente finale. Il mercato dell’usato rappresenta una valida alternativa per chi vuole cambiare auto, offrendo una vasta scelta di modelli, prezzi e condizioni.

