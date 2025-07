Mercedes-AMG GLB 2025 | Com’è & Come va

Mercedes-AMG GLB 2025 – È sabato ed è quindi l’ora del classico appuntamento con una nuova puntata del nostro ‘Com’è & Come va’: questa settimana ci occupiamo del SUV ad alte prestazioni della Stella. Un modello con design moderno ed assetto rialzato, per poter andare anche in fuoristrada, ma con animo sportivo. Dedicato soprattutto ai genitori sprint!

Dimensioni e design

Il SUV sportivo della Stella ha dimensioni abbastanza importanti: è lungo 4,65 metri, è largo 2,02 metri, è alto 1,67 metri ed ha un passo di 2,83 metri, per garantire l’abitabilità per i cinque passeggeri per cui è omologato. L’abitabilità posteriore è uno dei punti di forza, con ampio spazio per tutti e tre i passeggeri, compreso quello centrale, grazie al passo lungo ed all’altezza da terra. I sedili posteriori sono scorrevoli e reclinabili, per adattarsi alle esigenze di comfort e di carico. È presente il classico mobiletto centrale, con bocchette per l’aria e due prese USB-C. Il bagagliaio è ampio ed ha una capacità da 570 a 1.805 litri, con un vano di carico ampio e regolare ed il portellone elettrico a richiesta. C’è un piccolo scalino, ma non disturba particolarmente per caricare o scaricare i bagagli. Inoltre, è possibile avere una terza fila di sedili opzionale, per trasportare fino a sette persone.

La GLB propone un design moderno ed orientato all’offroad, con sbalzi corti e linee squadrate, tipico dei SUV del marchio della Stella. La ‘nostra’ versione AMG mette in risalto gli elementi specifici della sezione di Affalterbach per dare quel tocco più sportivo alla vettura, come la mascherina del radiatore, le grembialature anteriori e posteriori ed i cerchi in lega leggera AMG, quest’ultimi da 19 a 21 pollici, a seconda dell’allestimento. Inoltre, sono state introdotte alcune novità, con l’ultimo aggiornamento, introdotto poco più di un anno fa sulle versioni sportive di GLA e GLB. In primo piano, sono presenti un nuovo paraurti anteriore con il logo AMG ed inedite firme luminose anteriori e posteriori. La tecnologia LED è ora di serie, con fari Multibeam LED a richiesta.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della Mercedes-AMG GLB è un mix tra elementi sportivi e tecnologia, con l’ormai classico sistema MBUX della casa tedesca, con l’ampio schermo widescreen che comprende il quadro strumenti ed il sistema di infotainment, entrambi da 10,25 pollici. L’interfaccia è intuitiva e personalizzabile, per entrambi gli elementi, con una grafica moderna e la compatibilità, anche wireless, con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema propone anche la realtà aumentata per la navigazione ed i comandi vocali ‘Hey Mercedes’, con un’ottima capacità di comprensione delle nostre richieste. Non manca il climatizzatore automatico Comformatic e la presenza della piastra wireless e delle prese di ricarica, tre anteriori e due posteriori.

Non solo tecnologia, come dicevamo, ma anche tanta sportività. In primo piano, c’è il nuovo volante AMG Performance con tasti al volante AMG, per assetto e modalità di guida, ed i comandi a sfioramento per gestire quadro strumenti e infotainment. Quest’ultimi non sempre perfetti nel rispondere ai nostri comandi. Anche i sedili sono sportivi, così come i materiali sono di qualità e curati nei dettagli, con inserti in alluminio spazzolato e pelle rossa a richiesta. Resta, tuttavia, qualche elemento di troppo in plastica più rigida.

Prova su strada

Ora è tempo di metterci al volante della GLB AMG, con il suo motore 2.0 turbo a quattro cilindri da 306 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia massima, con tecnologia mild hybrid 48V, abbinato al cambio AMG Speedshift DCT ad otto rapporti ed alla trazione integrale variabile 4Matic. Un propulsore che si fa subito sentire, appena si affonda un po’ il piede sull’acceleratore, per dare una spinta importante, seppur sempre progressiva e senza mai strappare. Garantendo così una guida sportiva, ma sempre fluida.

Quando si affronta un tratto più tortuoso, siamo aiutati da uno sterzo preciso, anche nei tornanti più impegnativi, e da una tenuta stradale di primo livello, che consente di sentirsi sempre al sicuro, anche quando ci si vuole divertire un po’ di più a volante. Merito anche della trazione integrale intelligente e di una frenata pronta. Anche il cambio è pronto e fluido, nel passaggio tra una marcia e l’altra, ed è comunque possibile utilizzarlo anche in manuale, con i paddle al volante.

Il piacere di guida è così di ottimo livello e può essere ancora innalzato, utilizzando la modalità Sport, in cui lo sterzo si irrigidisce e l’accelerazione è ancora più immediata, anche se si paga un po’ nel comfort, soprattutto per quanto riguarda l’assorbimento delle disconnessioni del terreno, visto che l’assetto diventa più rigido. Dal sound ci saremmo aspettati qualcosa di più: è un po’ troppo smorzato e ‘poco AMG’ quando si utilizza la vettura in modalità sportiva ed è un po’ invasivo, quando si viaggia a velocità più elevate.

Non manca un pacchetto completo di ADAS, per supportare il conducente e rendere la guida più sicura: dal sistema di assistenza alla frenata attivo alla sterzata attivo, passando per il mantenimento della corsia attivo, il cambio di corsia attivo, lo stop and go attivo, l’assistenza al parcheggio attivo ed il sistema Pre-Safe. Sono presenti anche i sensori anteriori e posteriori, così come la retrocamera a 360 gradi, per rendere più comode le manovre ed il parcheggio.

Chiudiamo, come di consuetudine, parlando un po’ di consumi. Ci troviamo al volante di una vettura con animo sportivo e oltre 300 cavalli e, di conseguenza, la GLB AMG ‘beve’ un pochino. I dati dichiarati vanno da 8,9 a 9,4 litri ogni 100 km, mentre noi, in oltre 500 km tra strade cittadine, extraurbane e autostrade, abbiamo rilevato un consumo di 10,2 l/100 km. Sono pari a 9,8 km/l.

Prezzi e motori

La Mercedes GLB ha un listino prezzi a partire da 44.377 euro, mentre per la versione AMG, quella che abbiamo guidato, bisogna salire a 68.109 euro.

Il SUV del marchio tedesco, oltre all’AMG da 306 CV, è disponibile anche con motore benzina 1.3 da 136 o 163 CV e 2.0 da 224 CV, tutti con tecnologia ibrida 48V, oppure 2.0 diesel da 116, 150 o 190 cavalli.

Pro e Contro Ci Piace Non Ci Piace Dinamica di guida, spazio e sicurezza Plastica dura e sound

Mercedes-AMG GLB 2025: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 465 cm; larghezza 202 cm; altezza 167 cm; passo 283 cm

Carrozzeria: SUV

Motore: 2.0 benzina da 306 CV e 400 Nm

Trazione: integrale

Cambio: AMG Speedshift DCT ad 8 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 5″2

Velocità massima: 250 km/h

Allestimenti: AMG

Numero di posti: 5 o 7

Bagagliaio: da 570 a 1.805 litri

Consumi dichiarati: 8,9-9,4 l/100 km WLTP

Sicurezza: sistema di assistenza alla frenata attivo e alla sterzata attivo, mantenimento della corsia, cambio di corsia, stop and go, l’assistenza al parcheggio, sistema Pre-Safe

Prezzo: Da 68.109 €

