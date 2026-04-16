Nissan X-Trail 2027: le prime foto della nuova generazione del SUV

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La Nissan X-Trail 2027, nuova generazione del SUV della Casa giapponese che è stato recentemente aggiornato con un restyling, ha fornito il primo assaggio del suo nuovo aspetto attraverso una serie di foto e video ufficiali che hanno accompagnato la presentazione di “Re:Nissan“, come è stato denominato il nuovo piano strategico di rilancio del costruttore nipponico.

La strategia di Nissan per il futuro prevede, tra le tante cose, un intervento di razionalizzazione dei modelli globali e un offensiva di prodotto che punterà forte sulla tecnologia d’alimentazione ibrida. Non caso l’ibrido, con il noto powertrain e-Power, sarà il fulcro della gamma motori della nuova Nissan X-Trail, così come della “gemella” Rogue destinata al mercato degli Stati Uniti.

Frontale tutto nuovo, con l’enorme griglia con fari integrati

Sin dal primo fugace sguardo alla nuova Nissan X-Trail ci si accorge di un cambiamento radicale del design, con un look tutto nuovo a partire dal fontale con l’intero anteriore del SUV, completamente ridisegnato, che è occupato interamente dall’enorme griglia nera, con trama a maglia larga, che integra i gruppi ottici, con cinque elementi esagonali luminosi, estendendosi a disegnare un angolo che invade una buna parte della fiancata. Le linee più dinamiche del design le ritroviamo anche nel profilo, impreziosito da nuove nervature che ne incrementano i tratti spigolosi. Sulla coda della nuova Nissan X-Trail la principale novità è invece la barra luminosa a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici posteriori che vantano un design tutto nuovo.

Più tecnologia a bordo col sistema AI Drive

Non sappiamo ancora come la nuova Nissan X-Trail cambierà nell’abitacolo, non essendoci immagini ad svelare il look degli interni del SUV. In ogni caso a bordo della X-Trail 2027 troveremo senz’altro il quadro strumenti digitale e un generoso display touch centrale per gestire il sistema d’infotainment. A questo probabilmente si affiancherà un comparto di tecnologie più moderne ed evolute, sia per quel che riguarda la connettività che le dotazioni di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, con il debutto del sistema AI Drive, che permetterà un upgrade degli Adas grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Motore ibrido e-Power

Come anticipato precedentemente, la gamma motori della nuova Nissan X-Trail farà leva prevalentemente sulla conferma del powertrain e-Power, che potrebbe introdurre ulteriori evoluzioni utili ad incrementare efficienza e potenza. Il motore e-Power manterrà l’apprezza configurazione di tecnologia ibrida in serie, con il motore elettrico ad occuparsi in via esclusiva della trazione ed il benzina che lo affianca entrare in azione solo per ricaricare le batterie.

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