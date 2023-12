Mercedes EQT: prima PROVA su strada del multivan elettrico [FOTO e VIDEO]

L’hanno chiamata “piccola Classe V” e quindi, esattamente come la sorella più grande, non poteva che entrare nel mondo dell’elettrico. Ecco quindi arrivare nei concessionari della Stella la nuova Mercedes Classe T elettrica, o meglio la EQT. Si tratta di una multispazio con alimentazione elettrica, pensata per essere premium come tutti i modelli della casa, ma al tempo stesso dimostrarsi più accessibile rispetto alla EQV, soprattutto in ottica famigliare ma non solo. Siamo così andati a Firenze e l’abbiamo provata sulle numerose strade in pendenza intorno alla città, per farvi avere le nostre prime impressioni a caldo.

Esterno: cambia poco

Dal punto di vista estetico, è davvero difficile distinguere una Mercedes EQT da una Classe T a benzina o gasolio, a parte per il fatto che le manca il terminale di scarico posteriore. Mercedes, infatti, ha fatto una scelta di continuità, andando solamente a modificare leggermente la griglia frontale, che ora presenta un frontale modanato di colore nero. Non estremo quanto quelli che vediamo su altri modelli della gamma EQ, ma abbastanza particolare da rispettare il family feeling generale. Le sue dimensioni sono rimaste invariate, con una lunghezza da 449 cm, una larghezza da 186 cm, un’altezza da 181 cm e un passo da ben 310 cm. Questa, tra l’altro, è la versione a passo corto e cinque posti, mentre è prevista la versione a passo lungo con una panca aggiuntiva per il prossimo anno. In questa versione non è possibile ancora aggiungere la terza fila, ma in compenso la zona di carico rimane estremamente ampia, pur non essendo un vero e proprio van (per quello occorre rivolgersi all’eCitan). Il minimo è di 551 litri, mentre abbattendo i sedili si arriva a fino a 1979 litri, con una comoda soglia di carico da 56 cm.

Interni aggiornati

Gli interni della Mercedes EQT sono stati leggermente aggiornati rispetto alla Classe T, ma in linea di massima ci troviamo davanti allo stesso mezzo. La sellerie sono di livello premium come annunciato, con un ampio utilizzo di pelle e cuciture a contrasto che contribuiscono a innalzare la qualità percepita del veicolo. Confermato anche il volante multifunzione con pulsanti a sfioramento, dietro al quale troviamo un quadro comandi composto da due quadri analogici (il contagiri, per ovvie ragioni, è sostituito da un riquadro per tenere sotto controllo la gestione della carica) e un quadro digitale da 5,5 pollici centrale. Al centro, invece, troviamo il sistema di infotainment con pannello da 7,5 pollici, equipaggiato con la versione aggiornata del software MBUX, che include navigatore GPS, assistente vocale “Hey, Mercedes” e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Nel caso dell’elettrica, però, conviene affidarsi al navigatore proprietario, in quanto è integrato con l’abbonamento al network di colonnine di Mercedes Me Charge e permette di conseguenza di programmare il proprio viaggio anche tenendo conto dei momenti di ricarica durante il percorso. Buono lo spazio a disposizione sul tunnel centrale, grazie ovviamente alla rimozione del cambio che rimane solamente come manopola tipo automatico (tecnicamente i motori elettrici non hanno nemmeno il cambio automatico, in quanto non esistono dei “rapporti” veri e propri). La panca posteriore merita un discorso a parte: eccellente per quanto riguarda lo spazio per la testa, ma un po’ meno per quello per le gambe, specialmente se siete molto alti e anche chi siede davanti condivide questa caratteristica. È disponibile un tavolino di plastica dietro ogni schienale, anche quello però dipendente dallo spazio a disposizione.

Motore per percorrenze medio-brevi

La Mercedes EQT in questo momento viene proposta solo e unicamente con un motore e una batteria. Parliamo di un cuore capace di una potenza da 122 CV e una coppia da 245 Nm, disponibile immediatamente all’accensione com’è normale con i motori elettrici. La batteria presenta una capienza da 45 kWh e può garantire un’autonomia massima, secondo il ciclo omologato WLTP, di 282 km. Secondo i dati dichiarati dalla casa, la ricarica può avvenire in corrente continua fino a 75 kWh per un 10-80% completabile in 38 minuti, mentre in alternata a 22 kWh questo stesso rifornimento viene effettuato in 2 ore e mezza. La batteria è garantita per 8 anni e prevede un primo tagliando dopo 1 anno o 40.000 km.

Prime sensazioni di guida

Questa nostra prima prova su strada della Mercedes EQT, come detto, si è svolta a Firenze, partendo dalla centralissima stazione di Santa Maria Novella e proseguendo verso le colline e Fiesole. Per chi non è del luogo, stiamo parlando di una zona corredata da molte strade in pendenza, che spesso sono quelle che più preoccupano chi si avvicina al mondo dell’elettrico. Paura, però, non bisogna averne, anche perché i 122 CV di potenza dell’EQT compiono egregiamente il loro lavoro, per quanto situazioni di carico più impegnativo le dovremo per forza di cose approfondire più avanti. Parlando dell’autonomia, ricordando che il dichiarato della casa è il massimo risultato ottenibile, siamo partiti con il computer di bordo che segnava la batteria quasi piena e circa 205 km di percorrenza. Il percorso alla fine è stato molto breve, ma abbiamo potuto notare che se in salita i consumi si alzavano parecchio, il recupero dell’energia frenante in discesa fa un lavoro egregio e, alla fine, per un percorso di circa 40 km abbiamo consumato solamente 20 km dalla previsione di autonomia totale. Ovvio, non stiamo parlando di un mezzo per i lunghi viaggi (comunque fattibili con il giusto percorso), bensì di uno compatto per percorsi medio-brevi, adatto per la vita quotidiana e per le gite nel weekend. L’esperienza di guida, tra l’altro, è molto piacevole, dato che oltre alla comodità dell’abitacolo, dobbiamo aggiungere un buon isolamento dall’ambiente esterno, delle sospensioni ben calibrate per assorbire le asperità del manto stradale e anche un sistema di assistenza alla guida decisamente avanzato. Gli ADAS, ovviamente di livello 2, oltre ai grandi classici come il cruise control adattivo e al controllo dell’angolo cieco, aggiungono anche un sistema attivo dai 70 km/h che compensa, agendo sulle ruote, le improvvise folate di vento, che su un mezzo così alto è a dir poco irrinunciabile.

Quanto costa?

La nuova Mercedes EQT è arrivata nei concessionari proprio questa settimana ed è prezzata da 51.458 €, messa su strada inclusa, con un allestimento di serie decisamente ricco. È prevista anche un’offerta speciale a noleggio da 673 € al mese senza anticipo e servizi inclusi.

Mercedes EQT: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 449 cm; larghezza 186 cm; altezza 181 cm; passo 310 cm

Motori: elettrico da 90 kW (122 CV)

Trazione: anteriore

Cambio: automatico

Accelerazione: n.d.

Velocità massima:134 km/h

Allestimenti: Advanced Plus, Premium, Premium Plus

Bagagliaio: da 551 a 1.979 litri

Consumi: 18,99 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 282 km

Prezzo: Da 51.458 €



Rate this post