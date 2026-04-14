Nuova Nissan Juke è stata svelata: stile radicale per il SUV elettrico

La Nuova Nissan Juke si prepara a entrare in una fase completamente nuova, e questa volta il cambiamento è di quelli che segnano davvero un’epoca. La terza generazione del crossover giapponese sarà infatti solo elettrica, una scelta che conferma la volontà di Nissan di spingere con decisione verso la mobilità a zero emissioni, senza rinunciare a uno dei modelli più forti e riconoscibili della sua gamma europea.

La nuova Nissan Juke è stata svelata durante il Vision Event in Giappone

Fin dal suo debutto, Juke ha sempre diviso, sorpreso e fatto parlare di sé. Ma proprio questa sua personalità fuori dagli schemi è diventata il segreto del suo successo. Oggi, con oltre 1,5 milioni di unità vendute in Europa, resta il secondo modello Nissan più venduto dopo Qashqai. La Nuova Nissan Juke raccoglie questa eredità e la porta nel presente con una formula diversa, ma con lo stesso obiettivo: distinguersi in un mercato sempre più affollato.

Presentata durante il Vision Event in Giappone, la Nuova Nissan Juke nasce sulla piattaforma CMF-EV, la stessa della futura Leaf, con cui condividerà buona parte della base tecnica. Entrambe saranno prodotte a Sunderland nel Regno Unito, centro chiave della strategia industriale di Nissan in Europa. E proprio l’Europa resta il terreno principale su cui questo modello dovrà giocarsi la sua partita.

Dal punto di vista stilistico, Nissan promette una reinterpretazione ancora più audace del linguaggio che ha reso celebre Juke. Il riferimento al concept Hyper Punk si percepisce chiaramente: linee scolpite, presenza scenica forte e una firma luminosa pensata per renderla immediatamente riconoscibile. Anche da elettrica, insomma, la Nuova Nissan Juke non sembra avere alcuna intenzione di diventare banale.

Accanto alla nuova Nissan Juke elettrica, la casa nipponica continuerà però a proporre anche una Juke ibrida aggiornata, scelta che dimostra un approccio più realistico al mercato. Le vendite delle elettriche crescono, ma non abbastanza da giustificare un passaggio netto e immediato. Per questo il marchio preferisce offrire più libertà di scelta, accompagnando la transizione invece di imporla.

Sul fronte tecnico, i dettagli completi della Nuova Nissan Juke non sono ancora stati ufficializzati, ma le aspettative sono già piuttosto chiare. Proprio per la parentela con la Leaf, si ipotizza l’impiego di batterie da 52 kWh o 75 kWh, con un’autonomia massima fino a 620 chilometri, una potenza che potrebbe arrivare a 215 CV e la trazione anteriore. Numeri che la renderebbero pienamente competitiva in una fascia di mercato dove si stanno posizionando modelli sempre più importanti, come Ford Puma Gen-E e Kia EV3.

La vera sfida, però, sarà un’altra: restare fedele a se stessa. E Nissan sembra saperlo bene. Per questo si parla già di una messa a punto specifica del telaio, pensata per dare alla Nuova Nissan Juke un carattere più dinamico e personale rispetto alla Leaf. L’arrivo sul mercato è previsto nel 2027, con vendite al via in primavera.

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