Modena, due ragazze investite da auto pirata nell’autogrill sull’A22 [VIDEO]

Due sorelle, di 17 e 26 anni, che camminavano una accanto all’altra, attraversando l’autogrill, dirigendosi verso l’auto dove c’erano i genitori ad aspettarle, quando all’improvviso sono state travolte alle spalle da un’auto che le ha investiste, facendole cadere per poi darsi alla fuga.

L’episodio è accaduto nella mattina di domenica 26 febbraio, nell’autogrill ADS Campogalliano est, sull’autostrada A22. A riprendere quanto successo è stato un’automobilista che si trovava nell’area di servizio, poco dietro al punto dove l’auto pirata ha travolto le due ragazze che hanno riportato diverse ferite e sono finite in ospedale.

Ha travolto le due ragazze ed è scappato provocando un altro incidente

Nelle immagini si vede una delle due ragazze sbattere violentemente sul cofano per poi finire a terra. L’uomo alla guida dell’auto, un 35enne originario dell’Est Europa ma residente nel Lazio che sarebbe in cura per una patologia psichiatrica, invece di fermarsi, ha accelerato ed è scappato sull’A22, provocando un incidente poco dopo, quando si è schianto qualche chilometro più avanti, al casello di Carpi, finendo a sua volta in ospedale.

