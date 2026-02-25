Nuova Citroën C4, un cambiamento più profondo del previsto [RENDER]

La nuova Citroën C4 non si è ancora mostrata ufficialmente, ma attorno al modello si sta già creando un’aspettativa concreta. Non si tratterà di un semplice aggiornamento: le prime indiscrezioni parlano di una trasformazione più ampia, pensata per dare alla C4 un’identità ancora più definita in un segmento sempre più competitivo.

Un render pubblicato da Auto Journal immagina così la nuova Citroën C4

A stimolare l’immaginazione è stato un render pubblicato da Auto Journal, che ha provato a interpretare il futuro linguaggio stilistico del marchio. L’ispirazione arriva dal concept Citroën Oli, un progetto che nel 2022 aveva sorpreso per il suo approccio essenziale e funzionale. Se quelle linee guideranno davvero la nuova Citroën C4, possiamo aspettarci un design più deciso, meno convenzionale e più coerente con il nuovo corso di Citroën.

Le proporzioni resteranno quelle di una segmento C, con una lunghezza intorno ai 4,35 metri. Il frontale dovrebbe essere più alto e strutturato, quasi a strizzare l’occhio al mondo SUV, mentre la fiancata manterrà un certo dinamismo. La parte posteriore, con lunotto inclinato in stile fastback, promette un equilibrio tra praticità e carattere. Dal punto di vista tecnico, la base sarà la piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, già utilizzata su modelli come la Citroën C3 e la Fiat Grande Panda. Una scelta che punta su efficienza produttiva e versatilità.

Sotto il cofano la nuova Citroën C4 è attesa un’offerta diversificata: motori 1.2 mild hybrid, una versione 100% elettrica e, probabilmente, anche un’opzione termica d’ingresso con cambio manuale per mantenere il prezzo attorno ai 20.000 euro. Il debutto potrebbe arrivare tra fine 2026 e inizio 2027, segnando un nuovo capitolo per la compatta francese.

