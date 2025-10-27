Opel Rocks: il quadriciclo elettrico premiato con il “Best in class” 2026

La Opel Rocks si distingue per offrire mobilità indipendente già dai 15 anni, completamente elettrica e ideale per l’ambiente urbano. Queste caratteristiche le hanno valso il premio “Best in Class 2026″ nella categoria “Best Electric City Car” da electricar e Institut Neue Mobilität. Il quadriciclo leggero ha convinto la giuria per innovazione, sostenibilità, comfort e prestazioni. Tra cinque finalisti selezionati per ciascuna categoria, la Rocks ha conquistato il titolo, confermando il successo di Opel, già vincitrice lo scorso anno con la Corsa. Il premio è stato ritirato da Cristiano Colaiacomo, direttore marketing di Opel Germania, durante la cerimonia con Armin Grasmuck di electricar.

La rivista electricar premia il quadriciclo Opel Rocks

“Vogliamo offrire una mobilità accessibile a tutti: pratica, innovativa e soprattutto a zero emissioni locali. Questo è esattamente ciò che rappresenta il nostro quadriciclo elettrico urbano Opel Rocks. Siamo orgogliosi che questa visione abbia convinto la giuria di electricar e che il veicolo stia diventando un punto di riferimento per giovani dai 15 anni in su e per tutti i neofiti dell’elettrico, conquistando il premio ‘Best in Class'”, ha dichiarato Cristiano Colaiacomo durante la cerimonia, esprimendo soddisfazione per l’ultimo riconoscimento di Opel.

La Opel Rocks è pensata per la mobilità urbana: compatta e maneggevole, può essere guidata dai 15 anni con autonomia fino a 75 km. Il design distintivo abbina il fulmine bianco al nero dell’Opel Vizor, mentre la scocca grigio chiaro e le porte caratteristiche completano lo stile. Lunga 2,41 metri e larga 1,39, offre comfort per due persone con riscaldamento, ventilazione e tetto panoramico. Perfetta per curve strette e parcheggi ridotti, si ricarica facilmente da presa domestica o stazioni pubbliche AC, garantendo un viaggio urbano a emissioni zero fino a 45 km/h.

