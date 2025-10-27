Audi Q4 e-tron 2026: il restyling del SUV elettrico avvistato in strada [FOTO SPIA]

L’Audi Q4 e-tron, SUV elettrico della Casa dei Quattro Anelli, sta preparando il restyling atteso al debutto nel corso del prossimo anno. Nel 2026 arriverà dunque un significativo aggiornamento per il C-SUV a batteria della Casa di Ingolstadt, chiamato a rinnovarsi per affrontare al meglio la crescente concorrenza nel segmento. Il percorso d’avvicinamento al nuovo modello dell’Audi Q4 e-tron è iniziato da tempo e sta proseguendo con i test in strada del prototipo, come confermano le recenti nuovo foto spia pubblicate online dal carspotter Walter Vayr.

Novità soft al look

Il prototipo avvistato in strada presenta un ampio camouflage applicato su anteriore, posteriore e zona inferiore della fiancata, fornendo indicazioni chiare su quali zone degli esterni dovremo aspettarci novità stilistiche. Sul frontale dell’Audi Q4 e-tron arriveranno dei nuovi gruppi ottici, insieme a prese d’aria verticali sui lati, mentre sulla coda del SUV elettrico tedesco è visibile l’aggiornamento dei fanali, ora dotati di una configurazione grafica, e un paraurti posteriore rivisto nel design.

Si aggiorneranno anche gli interni

L’ammodernamento del look esterno, che non verrà stravolto rispetto al modello attuale, sarà accompagnato da alcune novità anche nell’abitacolo della nuova Audi Q4 e-tron. Gli interni del SUV elettrico dei Quattro Anelli dovrebbero fare un upgrade qualitativo, con nuovi rivestimenti disponibili, e tecnologico, con il possibile debutto dell’Audi Digital Stage, elemento sempre più presente a bordo nei modelli più recenti del marchio di Ingolstadt.

Più autonomia?

Venendo alle motorizzazioni, l’Audi Q4 e-tron 2026 potrebbe aggiornarsi con un powertrain migliorati in termini di efficienza, garantendo così un incremento dell’autonomia massima, in linea con l’evoluzione meccanica che riguarda i modelli elettrici di nuova generazione del Gruppo Volkswagen.

