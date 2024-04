Opel storiche: quest’anno il raduno si svolgerà a Ferrara

Sabato 14 settembre a Ferrara, si terrà la dodicesima edizione del Meeting Internazionale delle Opel Storiche, organizzato grazie alla collaborazione di Opel Fans Italy e Opel Manta-A Fans Italy. Questo evento continua ad essere un successo grazie a una combinazione vincente di passione per le Opel e di apprezzamento per le bellezze del nostro paese, con numerose situazioni interessanti da visitare e ammirare.

Il raduno di Opel storiche si terrà quest’anno a Ferrara il 14 settembre

L’evento sulle Opel storiche si tiene ogni volta in una località diversa del Nord Italia, come ad esempio Cittadella (Padova), Villafranca (Verona), Garda (Verona), Fontanellato (Parma) e in capoluoghi di provincia come Parma e Rimini. Questo allo scopo di far conoscere bene il nostro paese anche a chi viene dall’estero. Il programma prevede una mostra statica che si svolgerà dalle ore 9:30 alle 17:30. Sarà disponibile un bus-navetta per accompagnare i partecipanti da Piazza Ariostea a Piazza Castello, dove potranno visitare liberamente le attrazioni storiche della città e i suoi musei, oltre a pranzare con menu tipici. La manifestazione si concluderà con la premiazione delle Opel più votate dai visitatori e dai partecipanti.

“Quest’anno, nella cornice di Ferrara, grazie al sostegno del comune locale, avremo il privilegio di godere di un museo all’aperto, attentamente organizzato anche dal punto di vista storico, che riflette l’essenza del mondo Opel del passato”, ha sottolineato Carlo Carugati, responsabile stampa di Opel Fans Italy e ex Direttore Vendite presso una storica concessionaria Opel in Lombardia. “Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la parte storica di Ferrara, e nel pomeriggio si terranno le premiazioni”.

