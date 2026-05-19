Pagani Utopia Roadster: oltre 1.500 chilometri con Pirelli Cyber Tyre

Da San Cesario sul Panaro a Stoccarda, con arrivo a Milano

di Fabio Cavagnera19 Maggio, 2026

Pagani Utopia Roadster

Pagani Utopia Roadster: oltre 1.500 chilometri con Pirelli Cyber Tyre

Un viaggio di oltre 1.500 chilometri, da Modena a Stoccarda e ritorno a Milano, con la Pagani Utopia Roadster, equipaggiata con gli pneumatici con tecnologia Pirelli Cyber Tyre. Si tratta del primo modello su cui è stato implementato questo ecosistema digitale, in cui lo pneumatico diventa protagonista attivo capace di trasmettere dati sullo stato delle gomme e sulle condizioni stradali, migliorando la sicurezza. Sarà implementato anche su altri modelli a breve.

“Questo viaggio della tecnologia Cyber Tyre è la realizzazione concreta di una visione nata oltre vent’anni fa, cioè che lo pneumatico potesse evolvere da elemento passivo a sensore attivo, capace di generare dati e non solo di trasmettere forze – ha spiegato Pietro Misani, CTO di Pirellli – Insieme a partner come Pagani e Bosch, abbiamo inaugurato una nuova era di sicurezza e performance digitale, dimostrando che quell’intuizione pionieristica era corretta”.

Il viaggio con l’hypercar italiana

Pagani Utopia Roadster: oltre 1.500 chilometri con Pirelli Cyber Tyre

Il percorso è partito da San Cesario sul Panaro, la sede di Pagani Automobili, dove la Utopia Roadster è stata progettata e costruita. Con l’hypercar italiana, è stata raggiunta Abstatt, la cittadina a nord di Stoccarda, nella sede di Bosch Engineering, con cui è stato raggiunto l’accordo per poter sviluppare la tecnologia Cyber Tyre. Per tornare in Italia e concludere il viaggio a Milano, nella sede di Pirelli, dove questo ecosistema digitale è stato progettato e sviluppato.

A raccontare l’innovativo sistema Cyber Tyre, durante le tappe di questo viaggio, durato in totale oltre 1.500 chilometri: Horacio Pagani, fondatore e anima di Pagani Automobili; Johannes Joerg Rueger, CEO di Bosch Engineering; Piero Misani, Chief Technical Officer di Pirelli e Corrado Rocca, Head of Pirelli Cyber Unit.

La tecnologia Cyber Tyre

Pagani Utopia Roadster: oltre 1.500 chilometri con Pirelli Cyber Tyre

Cyber Tyre è molto più di un semplice pneumatico, è appunto un ecosistema digitale. Grazie a sensori intelligenti integrati, è in grado di raccogliere dati sulla pressione, temperatura e accelerazioni, trasmettendoli in tempo reale alla centralina del veicolo. Questo permette di anticipare potenziali rischi, come frenate improvvise o condizioni stradali critiche, migliorando sicurezza, controllo e comfort alla guida. Inoltre, le informazioni possono essere condivise con infrastrutture e altri veicoli, contribuendo allo sviluppo di smart road e città intelligenti.

Adottata per prima dalla Pagani Utopia Roadster, la tecnologia Cyber Tyre è ora in fase di implementazione su altri modelli di auto sia del mondo premium sia prestige. L’obiettivo è l’adozione da un ampio numero di veicoli per massimizzare il contributo alla sicurezza. Ma è anche in continuo sviluppo, pensando all’integrazione di altri sensori, con tecnologia sensor fusion, in ottica evoluzione verso il mondo dei veicoli a guida autonoma e ADAS.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’azienda italiana di pneumatici ha annunciato che a breve inizierà la produzione del sistema anche negli Stati Uniti, nel proprio stabilimento in Georgia. La fabbrica di Rome, infatti, già dedicata a produzioni high value e motorsport, ora ospiterà anche il vertice della tecnologia Pirelli, rappresentato dal sistema Cyber Tyre.

La Pagani Utopia Roadster

Pagani Utopia Roadster: oltre 1.500 chilometri con Pirelli Cyber Tyre

La Pagani Utopia Roadster è l’ultima hypercar del costruttore italiano, realizzata sulla base della coupé, ma a tetto scoperto. Mantiene tutti gli elementi di design distintivi della versione chiusa: i fari anteriori doppi e arrotondati, la griglia imponente, i fanali posteriori circolari e i caratteristici quattro terminali di scarico, per arrivare alle esclusive portiere a farfalla. All’interno dell’abitacolo. quasi ogni centimetro è rivestito in materiali pregiati come fibra di carbonio, pelle e alluminio. Il caratteristico leveraggio del cambio esposto, presente nella versione manuale a sette velocità, è un elemento distintivo, così come il tetto rigido rimovibile di questa versione.

La Utopia Roadster condivide la stessa meccanica della versione coupé ed è dotata di un motore V12 biturbo da 864 CV e 1.100 Nm di coppia sviluppato da AMG. Questo potente propulsore può essere abbinato sia a un cambio robotizzato AMT con paddle al volante, sia a un nuovo cambio manuale a sette marce progettato da Xtrac.

“Da oltre vent’anni, la nostra ricerca è guidata dal principio leonardesco di Arte e Scienza – spiega il fondatore Horacio Pagani – un’hypercar non deve solo essere veloce, ma anche un’opera capace di trasmettere fiducia e sicurezza. Con Pirelli Cyber Tyre, la gomma acquisisce la sensibilità di una mano umana, percependo l’asfalto e comunicando con il cuore elettronico di Pagani Utopia Roadster per trasformare ogni metro in un istante di controllo assoluto”.

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