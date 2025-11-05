BYD presenta “Back Friday”: l’iniziativa che premia chi cambia auto e sceglie l’elettrico

BYD lancia “Back Friday”, la promozione che premia chi cambia auto con bonus fino a 10.000 euro

di Andrea Senatore5 Novembre, 2025

BYD

BYD presenta “Back Friday”: l’iniziativa che premia chi cambia auto e sceglie l’elettrico

Dopo aver conquistato a ottobre il primo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia con la BYD Dolphin Surf, il marchio torna protagonista anche a novembre con una proposta dal tono deciso e originale: “Back Friday”, una promozione valida per tutto il mese che premia chi decide di restituire (“back”) la propria auto per passare a una mobilità più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Con “Back Friday”, BYD conferma la propria visione di mobilità come evoluzione naturale e accessibile

L’idea è semplice e diretta: più è vecchia la tua auto, più vale. Chi sceglie di sostituire un’auto recente ottiene uno sconto base, mentre chi rottama o permuta un veicolo più datato può ricevere fino a 10.000 euro di vantaggi sull’acquisto di un nuovo modello BYD. Un modo concreto per rendere più accessibile il passaggio all’elettrico e, al tempo stesso, contribuire a svecchiare il parco auto italiano, oggi tra i più anziani d’Europa con un’età media di oltre 13 anni.

Con “Back Friday”, BYD invita gli automobilisti italiani a fare una scelta di valore, premiando chi decide di rinnovare la propria auto con una soluzione tecnologicamente avanzata e sostenibile. Non si tratta del solito “venerdì di sconti”, ma di un mese intero dedicato al cambiamento, alla responsabilità e al futuro della mobilità. Un’iniziativa che rispecchia la visione della casa automobilistica cinese: rendere l’innovazione un alleato concreto per costruire un domani più pulito e accessibile per tutti.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news BYD

Foto

Lexus LBX Vibrant Edition Alfa Romeo - Maserati - BOTTEGAFUORISERIE Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 Display Samsung - Concessionari Stellantis Premio Auto Europa 2026 - Finaliste Apertura Lamborghini Torino Citroen Ami Dark Side Cybex - Presentazione indagine Altroconsumo Hyundai Insteroid - Japanese Drift Master Mercedes AMG GT Track Sport concept - Test mimetica Honda Super-ONE Prototype BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 Tutte le foto