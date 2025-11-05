BYD presenta “Back Friday”: l’iniziativa che premia chi cambia auto e sceglie l’elettrico

Dopo aver conquistato a ottobre il primo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia con la BYD Dolphin Surf, il marchio torna protagonista anche a novembre con una proposta dal tono deciso e originale: “Back Friday”, una promozione valida per tutto il mese che premia chi decide di restituire (“back”) la propria auto per passare a una mobilità più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Con “Back Friday”, BYD conferma la propria visione di mobilità come evoluzione naturale e accessibile

L’idea è semplice e diretta: più è vecchia la tua auto, più vale. Chi sceglie di sostituire un’auto recente ottiene uno sconto base, mentre chi rottama o permuta un veicolo più datato può ricevere fino a 10.000 euro di vantaggi sull’acquisto di un nuovo modello BYD. Un modo concreto per rendere più accessibile il passaggio all’elettrico e, al tempo stesso, contribuire a svecchiare il parco auto italiano, oggi tra i più anziani d’Europa con un’età media di oltre 13 anni.

Con “Back Friday”, BYD invita gli automobilisti italiani a fare una scelta di valore, premiando chi decide di rinnovare la propria auto con una soluzione tecnologicamente avanzata e sostenibile. Non si tratta del solito “venerdì di sconti”, ma di un mese intero dedicato al cambiamento, alla responsabilità e al futuro della mobilità. Un’iniziativa che rispecchia la visione della casa automobilistica cinese: rendere l’innovazione un alleato concreto per costruire un domani più pulito e accessibile per tutti.

