Ponte sullo Stretto: Salvini ribadisce “Si farà, tutti lo ammireranno”

Il Ponte sullo Stretto è un cavallo di battaglia di Matteo Salvini da molto tempo e, con il ritorno al Governo nelle ultime elezioni, il leader della Lega è tornato a parlare con costanza di questo progetto di cui si parla da tantissimi anni. “Si farà – ribadisce il ministro delle Infrastrutture e Trasporti – Non capisco il no di qualcuno”.

”Tutti verranno ad ammirarlo”

Il vicepremier ribadisce: “Siamo in una terra, l’Italia, piena di storia e bellezza – le sue parole, durante un sopralluogo sulla A1 – e se abbiamo la possibilità grazie ad ingegneri italiani ed aziende italiane straordinarie di fare un ponte a campata unica più lungo, più moderno, più sicuro, più green, più sostenibile al mondo, non capisco l’ottusità dei no”.

Secondo Salvini, il Ponte sullo Stretto sarà un’opera non solo funzionale, ma anche turistica: “Da tutto il mondo verranno ad ammirare quello che è un diritto di siciliani e calabresi che, da 60 anni, sono presi in giro, ma sarà anche uno sviluppo per l’Italia dal punto di vista infrastrutture, ingegneristico, economico e turistico unico al mondo”.

I costi

Non mancano, ovviamente, le polemiche, da parte degli altri schieramenti politici. La senatrice Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle, parla dei costi: “C’è il costo. I soldi non ci sono – le sue parole a La Sicilia – Quindi parliamo di nulla. Gli unici soldi che si sono trovati e sono stati stanziati sono altri 320 milioni (e siamo a 620 milioni) per l’ennesima messa in moto della macchina, poi si vedrà. L’opera costerebbe 14,6 miliardi, più i soldi che servirebbero ad ANAS per i collegamenti”.

