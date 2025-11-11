Porsche Cayenne Electric: debutto mondiale il 19 novembre per il nuovo SUV elettrico di Stoccarda

La Porsche Cayenne Electric è ormai pronta a mostrarsi al mondo: la Casa di Stoccarda ha annunciato che la presentazione in anteprima mondiale è fissata per mercoledì 19 novembre alle ore 15 attraverso la piattaforma online Porsche Newsroom, oltre che sui canali YouTube e LinkedIn di Porsche.

Tra poco più di una settimana farà dunque il suo debutto ufficiale la Porsche Cayenne Electric, modello che apre un nuovo capitolo nella storia di questo SUV che oltre vent’anni fa, nel 2002, ha portato la sportività di Porsche in un segmento di mercato fino a quel momento inedito per il marchio tedesco. Modello che sin da subito ha conquistato un ruolo da protagonista del mercato grazie alla capacità di combinare prestazioni, versatilità e praticità quotidiana, la Porsche Cayenne si appresta ad abbracciare la mobilità elettrica.

Andrà ad integrare le attuale versioni in gamma

Realizzata sulla base della più recente architettura per vetture elettriche di Porsche, la Cayenne Electric promette di definire nuovi standard nel segmento dei SUV, sul fronte delle prestazioni, della ricarica, del comfort e della connettività digitale. La Cayenne Electric non andrà a sostituire le altre motorizzazioni del modello, ma affiancherà l’attuale gamma di modelli con motore termico e ibridi plug-in.

Debutto in pubblico a Dubai il 22 e 23 novembre

Pochi giorni il debutto digitale, il 22 e il 23 novembre, la Cayenne Electric si mostrerà per la prima volta in pubblico al quinto festival Icons of Porsche a Dubai, tra i principali eventi del marchio tedesco nelle regione del Medio Oriente, e dove lo scorso anno anno circa 28.000 appassionati di auto sportive provenienti da tutto il mondo hanno affollato l’area espositiva dedicata a Porsche.

