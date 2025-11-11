Nissan: accordo con Edison per l’installazione delle wallbox

Una partnership per dare una spinta alle auto elettriche e, in particolare, alla ricarica a casa. Nissan ed Edison Energia hanno stretto un accordo per la fornitura e l’installazione delle wallbox, attraverso le concessionarie del marchio giapponese. Con la possibilità di scegliere tra l’impianto da 7,4 o 11 kW, in base alle proprie esigenze e con una garanzia triennale del fornitore.

“Avere la propria stazione di ricarica domestica è ora più facile e conveniente – sono le parole di Marco Toro, presidente di Nissan Italia – L’accordo rafforza l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità elettrica, proprio a seguito degli importanti lanci delle nuove Micra e Leaf 100% elettriche e in vista dei futuri lanci di Juke EV e di un modello elettrico di segmento A”.

Una doppia opzione

In virtù di tale accordo, presso la rete del marchio giapponese, infatti, è ora possibile acquistare il pacchetto Edison Plug&Go composto dalla Wallbox Edison in versione monofase con potenza massima di 7,4 kW o in versione trifase con potenza massima di 11 kW, con servizio di installazione nel prezzo. La Wallbox è coperta da garanzia triennale a partire dalla data di installazione, che deve essere effettuata esclusivamente dal fornitore Edison Energia.

Il pacchetto include sopralluogo, fornitura della Wallbox con 5 metri di cavo, 10 metri di tubi e cablaggi per la connessione al contatore, quadro elettrico con magnetotermico differenziale (IP65), Power Management, installazione, avviamento e rilascio della dichiarazione di conformità. Il costo della wallbox da 7,4 kW è di 1.899 euro, quella da 11 kW di 3.249 euro.

