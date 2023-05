Salvini: “UE, sulle auto meno ideologia. Lasci liberi i singoli paesi”

Lo stop alla vendita di auto endotermiche dal 2035 continua a tenere banco ed è stato nuovamente Matteo Salvini ad intervenire sul tema. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha ribadito la sua posizione sul tema: “I lavoratori dell’automotive, non possono essere in mano ad un commissario guidato solo da ragionamenti ideologici”.

Il leader della Lega prosegue: “Ci vuole meno ideologia e più pragmatismo. Mi sono beccato del nemico dell’ambiente, che è l’opposto di quello che sono culturalmente – le parole ad un convegno promosso da Regione Lombardia – Dico che avere tra qualche anno un paese green con milioni di disoccupati non è la soluzione che aiuta l’ambiente”.

”Libertà ai singoli paesi”

L’idea di Salvini per poter arrivare ad un cambiamento, senza l’imposizione da parte dell’Unione Europea: “La transizione va accompagnata ed è fondamentale che l’Europa lasci la liberta ai singoli paesi di decidere come arrivare a questa transizione. I tedeschi hanno combattuto per i carburanti a idrogeno, noi stiamo combattendo per la neutralità tecnologica, per i biocarburanti, perché tutto e solo elettrico non è transizione ma significa mettersi in mano alla Cina”.

Infine, il vicepremier aspetta le prossime elezioni europee 2024 per un cambiamento: “Mi auguro che, con le prossime elezioni europee, in Commissione ci siano persone più equilibrate. Nel 2025-2026 ci sarà una grande opportunità per fare il tagliando alla transizione”. Con la possibilità di “ridiscutere metodo e scadenze”.

Rate this post