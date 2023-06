Sangue in autostrada: auto tampona Tir, morte due donne

Ancora sangue in autostrada. Questa mattina intorno alle 5, una vettura ha tamponato un Tir fermo in una piazzola di sosta. Nel grave incidente due donne sono morte mentre un uomo è rimasto gravemente ferito. Il fatto è avvenuto lungo l’autostrada A14 nel tratto lungo le Marche tra fra San Benedetto del Tronto e Grottammare. L’auto su cui si trovavano a bordo tre cittadini polacchi, per cause da accertare, è finita contro il Tir fermo.

Bilancio tragico nell’incidente di questa mattina sulla A14

Nello schianto sull’autostrada A14 sono morte due donne che erano a bordo della vettura. Si tratta delle due passeggere di 65 e 57 anni. L’uomo alla guida dell’auto di anni 60 è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Torrette ad Ancona. L’incidente è avvenuto poco prima della Galleria Monte Renzo al chilometro 207.

Sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo lo schianto sono accorsi Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. L’uomo ferito è stato estratto vivo dalle lamiere dell’auto. Non c’è stato il blocco del traffico ma per diverse ore in quel tratto di autostrada si è circolato ad una sola corsia. In tarda mattinata la circolazione sulla A14 è tornata ad essere regolare.

