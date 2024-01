Seat: nel 2023 le consegne di auto sono aumentate del 35% grazie a Cupra

Il 2023 di Seat è stato un anno davvero buono. Infatti l’azienda spagnola grazie al successo di vendite dei suoi marchi ed in particolar modo di Cupra ha visto aumentare le sue consegne del 35% rispetto all’anno precedente. Si tratta del suo secondo miglior risultato di sempre. In totale a livello globale l’azienda ha consegnato ai suoi clienti 519.200 vetture.

Cupra ha superato nuovamente i propri record, consegnando un totale di 230.700 veicoli, registrando un aumento del 50,9% rispetto al 2022, quando le consegne furono di 152.900 unità. La mitigazione delle difficoltà legate alla catena di approvvigionamento ha portato a un incremento nella produzione, determinando una crescita a due cifre per il marchio Seat, il quale ha consegnato 288.400 veicoli quest’anno, rispetto ai 232.700 del 2022, segnando un aumento del 24%. Inoltre, le consegne totali dei due brand nel mese di dicembre hanno raggiunto le 47.200 unità, segnando il miglior risultato per quel mese nella storia delle due marche.

La Germania si conferma il principale mercato per Seat, registrando la consegna di 129.100 vetture, con un aumento del 22,6% rispetto al 2022 (105.300), e conquistando una quota di mercato record del 4,5%. La Spagna mantiene la sua posizione come secondo mercato per l’azienda, con la vendita di 79.200 vetture, un incremento del 26% rispetto all’anno precedente (62.900), seguita dal Regno Unito con 57.800 vetture vendute, un aumento del 58,1% rispetto al 2022 (36.600). Riguardo alle immatricolazioni, l’Italia conclude un eccellente 2023 con 31.146 unità immatricolate, registrando una crescita del 24% rispetto all’anno precedente e raggiungendo una quota di mercato del 2%. Insomma indubbiamente un anno da ricordare per la casa spagnola che fa parte del gruppo Volkswagen.

Per quanto riguarda il marchio Cupra, nel corso del 2023, ha conquistato un nuovo traguardo significativo. Dal suo debutto nel 2018, il marchio ha consegnato complessivamente 528.000 vetture. Formentor mantiene la sua posizione di bestseller aziendale e il CUV più venduto in Europa. Le consegne globali di questo modello hanno raggiunto le 120.100 unità, evidenziando un aumento del 23% rispetto al 2022 (97.600). Il secondo modello più popolare del brand, l’elettrica Born, ha registrato la consegna di 45.300 unità, segnando una crescita del 44,4% rispetto all’anno precedente (31.400).

