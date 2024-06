Stellantis Heritage al fianco di Alfa Romeo e Lancia alla 1000 Miglia 2024

La 42esima edizione della storica “1000 Miglia” sta per iniziare. Questo evento unico, che celebra le auto d’epoca che hanno partecipato o sono state prodotte tra il 1927 e il 1957, partirà da Brescia l’11 giugno e concluderà il viaggio il 15 giugno, attraversando alcune delle più belle località italiane. In un debutto storico per l’evento, quest’anno la gara includerà anche una tappa a Torino, rendendo omaggio alla città dopo 76 anni dalla sua ultima partecipazione alla competizione originale. La “Freccia Rossa” ritorna così nella Capitale Sabauda, celebrando la ricca eredità automobilistica dell’Italia. Stellantis Heritage sarà tra le protagoniste.

Stellantis Heritage parteciperà con tre modelli iconici: la Lancia Aurelia B20GT del 1951, l’Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954 e l’Alfa Romeo 1900C Super Sprint del 1956. Questa divisione di Stellantis, dedicata alla conservazione e promozione del patrimonio dei brand automobilistici italiani, offre questi veicoli dall’Heritage Hub di Torino. Questi modelli sono simboli della tradizione sportiva di Alfa Romeo e Lancia, marchi che hanno segnato la storia del motorsport italiano.

Lancia Aurelia B20GT è un modello di Granturismo che incarna l’eleganza classica, con la sua carrozzeria nera e interni in panno grigio Lancia. Prodotta in soli 500 esemplari nel 1951, questa vettura si è distinta nella 1000 Miglia del 1954, ottenendo il dodicesimo posto generale e il terzo nella sua classe. Nota per essere stata il primo modello di Lancia a raggiungere successi sportivi internazionali, l’Aurelia ha dimostrato le sue capacità sia in pista che nelle corse su strada. Al volante di questo veicolo d’eccezione ci sarà Massimo Biasion, detto Miki, due volte campione del mondo rally con Lancia, affiancato da Savina Confaloni, rinomata giornalista del settore automotive e lifestyle, nonché presentatrice e autrice televisiva.

Alfa Romeo 1900 Sport Spider è un simbolo di rinascita post-bellica per l’Alfa Romeo. Creato dal designer Franco Scaglione per Bertone, questo prototipo si basa sulla “1900” e si distingue per il suo motore quattro cilindri potenziato a 138 cavalli. Con un peso di soli 880 kg, raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Appartenente alla collezione Stellantis Heritage e custodita nel Museo Alfa Romeo di Arese, ha partecipato più volte alla celebre gara 1000 Miglia. Quest’anno, al suo volante ci sarà Nicola Larini, ex pilota di Formula 1 e vincitore del DTM con l’Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI nel 1993. Accanto a lui, Luca Ciucci, suo amico e appassionato di automobilismo, contribuirà all’equipaggio.

Alfa Romeo 1900C Super Sprint, gioiello degli anni ’50 e creazione dell’atelier Touring Superleggera di Milano, è una versione evoluta della “1900”. Questo modello, con il suo motore potenziato, era il sogno dei gentleman driver per le sue prestazioni eccitanti. Era apprezzata per la sua capacità di vincere nelle competizioni, grazie alla sua tenuta di strada, velocità e affidabilità, sia nelle gare di Turismo che nelle categorie GT. Nell’attuale edizione della Freccia Rossa, Andrea Farina, noto per il suo contributo a Motor1, e Davide Cironi, fondatore di Drive Experience, saranno al volante di questo esemplare storico.

