Suzuki Challenge 2025: ultima gara al Raid of the Champions

Ultimo atto stagionale per il Campionato Italiano Cross Country, con tutti i titoli ancora in bilico. Il “Raid of the Champions” si svolgerà nei pressi di Tapolca, a circa 160 km a sud-ovest di Budapest, non lontano dal lago Balaton, il più grande dell’Europa Centrale. Oltre a decidere i vincitori del tricolore, l’evento assegnerà anche gli ultimi punti validi per il Challenge Suzuki 2025, che vede protagonisti quattro equipaggi di punta.

Il leader della classifica piloti, Alfio Bordonaro, guida con 98 punti dopo le prove di Artugna, Sardegna, Italian Baja e Baja dello Stella. Il pilota catanese, già campione italiano nel 2022 e 2023, ha conquistato tre vittorie su quattro gare al volante della Suzuki Grand Vitara T1. Al round ungherese resta aperta la possibilità di sorpasso da parte dei suoi principali rivali, Michele Abeniacar (70 punti) e Gianluca Morra (69), entrambi al volante di una Grand Vitara T2.

Il duello sarà quindi non solo per la vittoria di tappa, ma anche per la seconda posizione nella classifica del monomarca giapponese. Determinanti saranno i punti della Power Stage (6, 3 e 1 punti) e la costanza nella guida, con attenzione anche a eventuali outsider come Alberto Gazzetta, su New Jimny TH. Sul fronte navigatori, Stefano Lovisa guida con 98 punti, ormai irraggiungibile da Stefano Tironi (40), mentre Andrea Pizzato (27), navigatore di Gazzetta, tenterà di recuperare posizioni nelle retrovie.

Il programma di gara prevede due giorni intensi: venerdì verifiche sportive e tecniche, shakedown e prologo “Tapolca” di 10,70 km. Sabato spazio ai settori lunghi con doppio passaggio su “Pusztamiske” (67,95 km) e unico su “Zalahalap” (82,22 km), per un totale di 228,82 km cronometrati. Il percorso resterà segreto fino alla consegna del roadbook. Le previsioni meteo non indicano pioggia, ma i tratti boschivi sterrati potrebbero rendere il terreno scivoloso, aggiungendo ulteriore imprevedibilità alla sfida finale.

