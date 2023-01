Una Ferrari da Formula 1 abbandonata tra i rottami

Una Ferrari F1 in stato di abbandono tra i rottami, in quella che sembra essere una discarica a cielo aperto per auto. Una scena, immortalata da una foto che ha fatto il giro del web, che provoca un colpo al cuore agli appassionati del Cavallino e più in generale agli amanti delle auto e ai fan della Formula 1 di tutto il mondo.

Con lo sportello di un’auto poggiato sopra

La monoposto della scuderia Ferrari che si vede nella foto appare in gran parte ancora integra, con pneumatici Bridgestone originali, eccezion fatta per l’alettone posteriore mancante. Ad enfatizzare lo stato di degrado e abbandono riservato alla Ferrari F1 c’è anche uno sportello del cofano di una berlina poggiato sopra l’abitacolo, probabilmente posizionato lì per proteggere il sedile e gli interni dalle intemperie, oltre a un altro rottame sull’ala anteriore che infatti appare danneggiata e schiacciata verso terra.

È una replica della F2005 di Michael Schumacher

Dalla grafica sulla monoposto rossa si scopre che è un F2005, con tanto di numero 1 sul muso, ma non si tratta però dell’auto guidata da Michael Schumacher nel Mondiale di Formula 1 2005, ma di una replica da esposizione. Si è inoltre scoperto che la monoposto abbandonata si trova a Sofia, in Bulgaria, nello spazio antistante un rivenditore di auto usate, non dunque in una discarica. La replica della F2005 nel 2016 era esposta in uno dei principali concessionari d’auto della capitale bulgara da vero pezzo pregiato, salvo poi perdere il suo status e, non trovando probabilmente acquirenti, è finita per essere messa in disparte tra auto comuni e rottami.

