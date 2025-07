Volkswagen ID 2 GTI sarà la prima EV ad alte prestazioni del marchio [RENDER]

Secondo Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, la nuova Volkswagen ID 2 GTI sarà una hot hatch elettrica ad alte prestazioni capace di sorprendere anche i fan più esigenti. Attesa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, rappresenterà l’evoluzione elettrica della leggendaria tradizione GTI. Sarà la prima Volkswagen completamente elettrica a portare il celebre badge, promettendo agilità e divertimento alla guida grazie a dimensioni compatte e un passo corto. In attesa del debutto ufficiale, le foto spia pubblicate sul web ci hanno offerto un primo sguardo ravvicinato sul design del prototipo in fase di test, confermando che la ID 2 GTI si avvicinerà molto allo spirito delle GTI classiche, ma con una visione completamente elettrica.

Cresce l’attesa per la nuova Volkswagen ID 2 GTI

La Volkswagen ID.2 GTI rappresenta un modello cruciale per la casa automobilistica di Wolfsburg: sarà infatti la prima hot hatch completamente elettrica della casa tedesca. La reazione del pubblico e della critica giocherà un ruolo determinante nel definire il futuro del marchio nel segmento delle compatte sportive a batteria.

Se riuscirà a catturare l’anima dinamica che ha reso celebri modelli come la Golf GTI e la Polo GTI, Volkswagen potrà consolidare la propria leadership anche nell’era elettrica. Al contrario, un’accoglienza tiepida rischierebbe di compromettere l’entusiasmo in vista dell’attesa e-Golf GTI. Per ora, però, resta la speranza che il team della casa tedesca riesca a trasferire tutta la passione e la competenza maturata nel mondo delle hot hatch in questo nuovo capitolo a zero emissioni. Qui vi mostriamo un render di Autoblog.com che immagina così lo stile del futuro modello.

