Volkswagen ID.7: partito il conto alla rovescia in vista del debutto del 17 aprile

Volkswagen ID.7 è la prossima grande novità che attende la casa automobilistica tedesca. La nuova top di gamma della famiglia ID farà il suo debutto ufficiale il prossimo 17 aprile in occasione del Salone dell’auto di Shanghai 2023. Nel frattempo è partito il conto alla rovescia per il suo debutto e in casa Volkswagen tutto è pronto per il lancio di questa attesa vettura. Il 17 aprile dunque rappresenterà la prima mondiale per il nuovo modello della casa di Wolfsburg. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming in tutto il mondo.

Partito il conto alla rovescia per il debutto della nuova Volkswagen ID.7 il 17 aprile

Il debutto di Volkswagen ID.7 avverrà in simultanea in Europa, Cina e Nord America. Con una lunghezza di quasi 5 metri la nuova vettura di Volkswagen si propone come opzione molto interessante nella fascia alta della classe medio-superiore. L’auto infatti è dotata di tecnologie avanzate, una ampia autonomia perfetta anche per i lunghi tragitti e una gamma di propulsori a zero emissioni davvero efficienti.

Volkswagen ID.7 rappresenta il terzo modello elettrico che viene presentato in questo 2023 dalla casa automobilistica di Wolfsburg dopo la nuova ID.3 e la concept car compatta Volkswagen ID. 2all. Ricordiamo che nelle intenzioni del costruttore tedesco vi è l’obiettivo di lanciare 10 nuove auto elettriche entro il 2026. Questo dunque è solo un primo assaggio di quello che vedremo nei prossimi anni. Ricordiamo infine che la prima mondiale del 17 aprile avrà luogo con collegamenti televisivi in Cina, Stati Uniti e quattro grandi città europee.

Rate this post