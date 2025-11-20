Xiaomi ha prodotto la sua auto numero 500.000 in meno di due anni

Nelle scorse ore Xiaomi ha fatto sapere attraverso i social di aver prodotto in Cina, 602 giorni dopo l’inizio delle vendite del suo primo veicolo, l’auto numero 500.000. Il crossover elettrico Xiaomi YU7 è il modello che è stato scelto per festeggiare questo importante anniversario. La casa cinese ha debuttato nel settore automobilistico il 28 marzo 2024 con la sua prima berlina, la SU7, prodotta con doppi turni per garantire la piena capacità produttiva.

Xiaomi ha appena festeggiato le 500.000 auto prodotte in circa 20 mesi

Solo pochi mesi dopo, il 26 giugno, è arrivato il crossover YU7, progettato per competere con modelli come la Tesla Model Y. Raggiungere mezzo milione di veicoli in meno di due anni è un segnale chiaro della rapidità con cui Xiaomi Auto si sta affermando nel mercato delle auto elettriche.

Attualmente, la casa cinese produce oltre 350.000 veicoli all’anno, consolidando la propria presenza nel mercato dei veicoli elettrici. Il SUV Xiaomi YU7 è stato scelto come auto celebrativa. Si tratta nella fattispecie di una unità in allestimento top di gamma Max, rifinito in Verde Smeraldo. È disponibile con un pacchetto esterno in fibra di carbonio opzionale e cerchi da 20 pollici con pinze freno gialle a quattro pistoncini.

Ricordiamo che l’azienda ha già fatto sapere che a partire dal 2027 avvierà la sua espansione a livello globale. Dopo una prima fase in cui si era registrata qualche difficoltà produttiva, i problemi sembrano ormai messi alle spalle e la casa cinese sembra adesso pronta ad invadere con le sue auto elettriche tutto il mondo.

Rate this post